Карта Premium Light Банка Уралсиб вошла в Топ-5 самых удобных премиальных карт

Премиальная карта Mir Supreme в пакете услуг Premium Light Банка Уралсиб вошла в Топ-5 самых удобных премиальных дебетовых карт, по версии портала Банки.ру . В исследовании рассматривались рублевые дебетовые карты (Mir Supreme, UnionPay Gold, UnionPay Platinum, UnionPay Diamond) банков из Топ-30 по активам, которые предлагаются новым совершеннолетним клиентам и ориентированы на широкий круг держателей, а также не являются кобрендовыми. Условия по картам в рейтинге актуальны на 09.09.2024 года

Продукты в рейтинге ранжировались по сумме баллов, которые начислялись по результатам оценки следующих параметров: стоимость выпуска и стоимость обслуживания карты, наличие и величина комиссии за снятие наличных в своих и сторонних банкоматах, суточный и месячный лимиты на снятие наличных с карты, стоимость СМС-уведомлений, возможность оформления карты на Банки.ру. По результатам ранжирования карта Mir Supreme в пакете услуг Premium Light Банка Уралсиб вошла в число карт с максимальным итоговым баллом.

Ознакомиться с полными условиями карт Mir Supreme Уралсиба можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 сентября 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1405 банкоматов и 250 платежных терминалов.