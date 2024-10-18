Карта «Мир» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых виртуальных карт

Карта «Мир» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых виртуальных карт в сентябре 2024 года, по версии портала Выберу.ру . При составлении рейтинга анализировались предложения 100 крупнейших российских банков по активам ( на 01.08.2024 г).

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры карт как стоимость выпуска и обслуживания карты, цена за смс-информирование, размер начисления кешбэка, максимальные лимиты переводов по карте, наличие опции начисления процентов на остаток по счету карты и другие критерии.

Банк Урасиб активно развивает направление карточных продуктов. Наиболее популярной у клиентов является карта «Прибыль» — флагманский карточный продукт банка, сочетающий в себе такие возможности, как кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» и других дебетовых картах можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2024 года насчитывает 211 точек продаж, 1384 банкомата и 243 платежных терминала.