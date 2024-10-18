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Карта «Мир» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых виртуальных карт

Карта «Мир» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых виртуальных карт в сентябре 2024 года, по версии портала Выберу.ру. При составлении рейтинга анализировались предложения 100 крупнейших российских банков по активам (на 01.08.2024 г).

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры карт как стоимость выпуска и обслуживания карты, цена за смс-информирование, размер начисления кешбэка, максимальные лимиты переводов по карте, наличие опции начисления процентов на остаток по счету карты и другие критерии.

Банк Урасиб активно развивает направление карточных продуктов. Наиболее популярной у клиентов является карта «Прибыль» — флагманский карточный продукт банка, сочетающий в себе такие возможности, как кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» и других дебетовых картах можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2024 года насчитывает 211 точек продаж, 1384 банкомата и 243 платежных терминала.