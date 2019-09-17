Какие установлены сроки осеннего призыва на службу в армию?

Обязанность мужчин в возрасте 18-27 лет пройти срочную службу в армии зафиксирована на законодательном уровне. Призыв организуется в два этапа — весной и осенью.

Для юношей важно не только знать, как правильно поступить при получении повестки в военкомат, но и каковы сроки осеннего призыва.

Парням необходимо определить реальные основания, которые позволят претендовать на отсрочку или освобождение от армии.

Таких оснований достаточно много, главное — правильно воспользоваться своими правами.

Когда начинается призыв осенью?

Данный вопрос регламентируется положениями ФЗ-53 от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной службе». В этом документе четко зафиксированы сроки, в которые проводится осенний призыв — с 1 октября каждого года. Завершится призывная комиссия 31 декабря.

Старт призывной кампании ежегодно дается Указом Президента РФ, где присутствует распоряжение провести призыв юношей. Там же зафиксированы некоторые условия данного процесса, а также возможные исключения.

Сроки начала призыва устанавливаются отдельно для некоторых категорий граждан:

Если призывник проживает на Крайнем Севере, а также в других регионах, которые приравнены к этим территориям, то датой начала осеннего призыва будет 1 ноября. Чтобы определить, относится ли ваша местность к таким территориям, необходимо изучить перечень, который утверждает Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ. Для молодых людей, живущих в сельских регионах и участвующих в ежегодной уборке урожая, призыв начнется 15 октября. Такая небольшая отсрочка ориентирована на возможность завершить свою хозяйственную деятельность. Однако для того, чтобы воспользоваться этой льготой, юноша должен представить документ, подтверждающий его непосредственное участие в уборочных работах. На педагогических работников осенний призыв не распространяется. Поскольку они заняты в учебном процессе, то государство предоставляет им возможность не отрываться от профессиональной деятельности. Повестки им придут весной.

Завершение осенней призывной кампании

Длится осенний призыв 3 месяца. Однако для указанных выше категорий срок начала призывной кампании сдвинут, а потому общий период будет сокращен. Правда, дата окончания этого процесса строго зафиксирована и не меняется — 31 декабря.

В указанный в повестке день юноша должен прийти в военкомат и пройти медосвидетельствование. Если у него будут проблемы со здоровьем, то по результатам дообследования:

ему присвоят непризывную категорию годности и освободят от армии;

члены ВВК могут дать отсрочку по состоянию здоровья для завершения терапевтического процесса.

Призывники, не имеющие права на освобождение или отсрочку по состоянию здоровья, учебе, семейным обстоятельствам и другими причинам, будут отправлены к месту несения службы.

Особенности получения повестки

Часто сотрудники военкоматов при вручении повесток идут на хитрость. Дело в том, что они могут вручать юношам повестки, в которых просят явиться в военкомат для уточнения учетных данных парня. Такие повестки выдаются в любое время года без связи с призывной кампанией. Однако, когда юноша приходит, ему дают другой документ с указанием необходимости пройти медкомиссию. Если это происходит летом или зимой вне сроков осеннего или весеннего призыва, то такие действия незаконны, а результаты можно обжаловать в судебном порядке.