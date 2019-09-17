Какие установлены сроки осеннего призыва на службу в армию?

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Обязанность мужчин в возрасте 18-27 лет пройти срочную службу в армии зафиксирована на законодательном уровне. Призыв организуется в два этапа — весной и осенью.
Для юношей важно не только знать, как правильно поступить при получении повестки в военкомат, но и каковы сроки осеннего призыва.
Парням необходимо определить реальные основания, которые позволят претендовать на отсрочку или освобождение от армии.
Таких оснований достаточно много, главное — правильно воспользоваться своими правами.
Когда начинается призыв осенью?
Данный вопрос регламентируется положениями ФЗ-53
Старт призывной кампании ежегодно дается Указом Президента РФ, где присутствует распоряжение провести призыв юношей. Там же зафиксированы некоторые условия данного процесса, а также возможные исключения.
Сроки начала призыва устанавливаются отдельно для некоторых категорий граждан:
Завершение осенней призывной кампании
Длится осенний призыв 3 месяца. Однако для указанных выше категорий срок начала призывной кампании сдвинут, а потому общий период будет сокращен. Правда, дата окончания этого процесса строго зафиксирована и не меняется — 31 декабря.
В указанный в повестке день юноша должен прийти в военкомат и пройти медосвидетельствование. Если у него будут проблемы со здоровьем, то по результатам дообследования:
Призывники, не имеющие права на освобождение или отсрочку по состоянию здоровья, учебе, семейным обстоятельствам и другими причинам, будут отправлены к месту несения службы.
Особенности получения повестки
Часто сотрудники военкоматов при вручении повесток идут на хитрость. Дело в том, что они могут вручать юношам повестки, в которых просят явиться в военкомат для уточнения учетных данных парня. Такие повестки выдаются в любое время года без связи с призывной кампанией. Однако, когда юноша приходит, ему дают другой документ с указанием необходимости пройти медкомиссию. Если это происходит летом или зимой вне сроков осеннего или весеннего призыва, то такие действия незаконны, а результаты можно обжаловать в судебном порядке.
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