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Ипотека в Рязани снизилась до 2,2%, несмотря на рост ключевой ставки

Пока ключевая ставка, а вместе с ней и ставка по ипотеке продолжают расти, строительная компания «Стройпромсервис» совместно со Сбером предоставляет семейную ипотеку по рекордно низкой ставке от 2,2% без удорожания стоимости квартиры.

Покупатель также может включить в ипотеку услугу «ремонт от застройщика», что обойдется гораздо дешевле, чем обустраивать квартиру за счет потребительского кредита с высокой ставкой.

Торопитесь оформить ипотеку под низкий процент — предложение ограничено, а ставки могут вырасти в любой момент.

За подробностями обращайтесь в офис продаж по телефону

+7 (4912) 247-000 или оставляйте заявку на сайте застройщика.

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps62

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.