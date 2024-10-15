Гастроли Большого театра пройдут в Китае при поддержке ВТБ

Государственный академический Большой театр выступит в Китае в рамках XXIII Международного фестиваля искусств. Гастроли легендарной российской труппы пройдут на сцене Большого театра Шанхая при поддержке ВТБ в октябре 2024 года.

«Поддерживая гастроли Большого театра, мы становимся ближе к нашим клиентам в Китае, знакомим их с богатейшей культурой России, приглашаем к культурному диалогу, к которому китайцы всегда относились с особым интересом. Сохранение искусства и повышение его доступности — важная составляющая нашей работы», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

В рамках гастролей на сцене будут показаны четыре представления балета «Спартак», а также пройдет гала-концерт балетной труппы театра.

В гастролях примут участие именитые российские артисты балета: Игорь Цвирко, Владислав Лантратов, Елизавета Кокорева, Кристина Кретова, Элеонора Севенард, Артем Овчаренко, Денис Родькин и другие. За пультом оркестра Большого театра — заслуженный артист РФ Павел Сорокин.

Банк традиционно поддерживает гастроли российских коллективов в Китай. Были организованы гастрольные туры по городам КНР Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича и Театра балета Бориса Эйфмана. До конца этого года запланированы гастроли musicAeterna и новые выступления Театра балета Эйфмана. В Пекине проходит выставка избранных произведений живописи из коллекции Государственной Третьяковской галереи.