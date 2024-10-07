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«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне ruА-, прогноз по рейтингу позитивный.

Агентство отмечает, что рейтинг банка обусловлен оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу и ликвидности, адекватным качеством активов и уровнем корпоративного управления. По мнению экспертов агентства, положение банка на российском банковском рынке устойчиво, а уровень диверсификации бизнеса достаточно высок.

По рейтингу установлен позитивный прогноз, что предполагает высокую вероятность повышения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев.

Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Ранее в 2024 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А- (RU), рейтинговое агентство НКР — подтвердило рейтинг банка на уровне A.ru, улучшив прогноз до «Позитивного».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2024 года насчитывает 211 точек продаж, 1384 банкомата и 243 платежных терминала.