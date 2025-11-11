Рязань
Едем по Рязанской области с комфортом: Билайн усилил 4G на трассе М5

В Рязанской области вдоль дороги, связывающей Москву и Челябинск, заработали три новые базовые станции Билайн. Трасса М5 проходит в юго-восточном и восточном направлениях области — недалеко от Рыбного, Рязани, Шилова и через Шацк. Теперь досуг автомобилистов на трассе стал еще комфортнее: с уверенным 4G можно пользоваться навигатором, отслеживать пробки и заправки, а также слушать музыку и аудиокниги онлайн.

Вместе с тем сигнал усилили в малых населенных пунктах, расположенных вдоль трассы. Например, в селе Ибредь, расположенном на реке Ибреда. Теперь более 570 жителей населенного пункта, история которого насчитывает почти пять веков, могут пользоваться качественным мобильным интернетом — писать близким, слушать музыку, смотреть видео онлайн и пользоваться картами. Как и более 500 жителей поселка Новая деревня, ведущего свою историю с начала XVII века.

Заметно ускорился мобильный интернет в селе Сушки, также расположенном вдоль трассы М5. Здесь находится церковь Воскресения Словущего, основанная в XVI веке, а также раскопки пещеры старца Никона Сушкинского — паломники смогут делиться впечатлениями о посещении этих святынь без помех, как по телефону, так и в соцсетях.

Надежный 4G теперь и на территории поселка Харинский ручеек, в котором постоянно проживают всего 6 жителей. Теперь и они, и путешественники на трассе «Урал» смогут оставаться на связи.

Директор Рязанского отделения Билайн Артём Шашуков: «Нам важно развивать связь не только в крупных городах, но и на ключевых трассах, а также в небольших населенных пунктах. В ближайшее время мы продолжим и дальше усиливать инфраструктуру в Рязанской области, обеспечивая жителей и путешественников качественным 4G».

Ранее Билайн уже усилил сеть на трассе М5 в Рязанской области четырьмя базовыми станциями. Также недавно связь улучшили в родном селе Сергея Есенина и Рыбновском районе к 130-летнему юбилею поэта.