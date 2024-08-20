Что будет с семейной ипотекой после 20 августа: читайте об изменениях в статье

20 июля вице-премьер Марат Хуснуллин допустил пересмотр семейной ипотеки. В обращении он уточнил, что после изменения условий и продления семейной ипотеки, будет «наблюдать за происходящим». После последнего повышения ключевой ставки возможностей купить квартиру под низкий процент стало еще меньше, однако некоторые застройщики по-прежнему сохраняют выгодные условия для клиентов и берут значительную часть расходов по кредиту на себя.

Строительной компании «Стройпромсервис» совместно со Сбером пока удается удерживать максимально низкую ставку по семейной ипотеке от 2,2%. Такое предложение остается возможным благодаря тому, что все комиссионные платежи происходят за счет застройщика.

Сейчас для покупки под 2,2% доступны семейные квартиры от 6 408 руб\мес в комплексах с готовой инфраструктурой и эргономичными планировками. В ипотеку можно включить и стоимость полноценного ремонта, что обойдется гораздо дешевле, чем брать на него потребительский кредит.

Помимо семейной ипотеки 2,2%, покупателям доступны и другие выгодные формы оплаты:

— льготная ипотека от 8% для всех

— рассрочка без переплаты

— ипотека траншами

— трейд-ин и другое.

За подробностями обращайтесь в офис продаж по телефону +7 (4912) 247-000 или оставляйте заявку на сайте застройщика.

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps 62