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Будущие родители получили возможность воспользоваться семейной ипотекой уже на этапе беременности

Лимиты по семейной ипотеке стремительно заканчиваются, и многие семьи, которые ждали ребенка и рассчитывали через несколько месяцев воспользоваться программой, сейчас рискуют просто не успеть это сделать.

Однако застройщики идут навстречу будущим родителям и создают специальные программы для семей, в которых появление малыша только планируется.

Строительная компания «Стройпромсервис» предлагает будущим родителям заключить договор о покупке жилья в строящемся доме на основании факта подтвержденной беременности. Семья сможет сразу зафиксировать стоимость квартиры, ведь к моменту появления малыша цены могут вырасти.

Подробные условия программы можно узнать, оставив заявку на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 247-000

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на телеграм-канал: https://t.me/sps_62

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

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