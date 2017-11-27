Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:55, 27 ноября 2017 84

«Барселона-Ювентус»: почему Месси отсутствовал в основном составе?

«Барселона-Ювентус»: почему Месси отсутствовал в основном составе?

Завершившийся 22 ноября нулевой ничьей матч «Барселона-Ювентус» вызвал недоумение у болельщиков команды каталонцев из-за отсутствия в основном составе нападающего Лионеля Месси. Впервые после матча с «Баварией» в Лиге Чемпионов сезона 2012-2013 гг. форвард «Барселоны» оказался на скамейке запасных на время первого тайма.

Как ранее сообщал проект «Betonmobile», Месси был признан лучшим бомбардиром Чемпионата Испании, выступающим с одинаковым успехом и за сборную, и за клуб. Средние показатели эффективности легендарного спортсмена на футбольном поле — один гол за один матч.

Не исключено, что на нулевой результат состоявшейся встречи повлияло отсутствие Месси в основном составе команды. Однако и ничейный счет обеспечил «Барселоне» гарантированное место в плей-офф Лиги Чемпионов, в то время как положение «Ювентуса» приблизилось к критической отметке. Кроме туринцев, борьбу за выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов продолжает португальский «Спортинг», отстающий от «Ювентуса» всего на одно очко.

К счастью болельщиков, главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не подтвердил опасения о возможной травме, полученной аргентинцем. По словам тренера команды, на время матча Месси была предоставлена всего лишь небольшая передышка. При этом Вальверде подчеркнул, что выход игрока во время второго тайма объективно усилил действия команды.

Примечательно, что накануне игры нападающий «Ювентуса» аргентинец Паоло Дибала в своем интервью очень тепло отозвался о Лионеле Месси, сравнив того с Диего Марадоной. Как заверил игрок представителей журнала France Football, возможность выступать вместе с форвардом «Барселоны» в составе национальной сборной является для него предметом особой гордости.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
11:04, 27 ноября 2017
При поддержке РСХБ в Калужской области запустили масштабный молочный комплекс
10:55, 27 ноября 2017
«Барселона-Ювентус»: почему Месси отсутствовал в основном составе?
10:45, 27 ноября 2017
Эксперты спрогнозировали рост цен на бытовую технику в 2018-2019 годах
10:53, 24 ноября 2017
РСХБ планирует расширить возможности покупки облигаций физлицами
17:34, 22 ноября 2017
Рязанские предприниматели поедут в Беларусь с бизнес-миссией
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 67 265
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 5
10:21, 16 ноября 2017 46 403
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
10:56, 17 ноября 2017 23 966
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 12
18:40, 20 ноября 2017 22 798
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
14:58, 22 ноября 2017 22 323
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований