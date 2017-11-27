«Барселона-Ювентус»: почему Месси отсутствовал в основном составе?

Завершившийся 22 ноября нулевой ничьей матч «Барселона-Ювентус» вызвал недоумение у болельщиков команды каталонцев из-за отсутствия в основном составе нападающего Лионеля Месси. Впервые после матча с «Баварией» в Лиге Чемпионов сезона 2012-2013 гг. форвард «Барселоны» оказался на скамейке запасных на время первого тайма.
Как ранее сообщал проект «Betonmobile», Месси был признан лучшим бомбардиром Чемпионата Испании, выступающим с одинаковым успехом и за сборную, и за клуб. Средние показатели эффективности легендарного спортсмена на футбольном поле — один гол за один матч.
Не исключено, что на нулевой результат состоявшейся встречи повлияло отсутствие Месси в основном составе команды. Однако и ничейный счет обеспечил «Барселоне» гарантированное место в плей-офф Лиги Чемпионов, в то время как положение «Ювентуса» приблизилось к критической отметке. Кроме туринцев, борьбу за выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов продолжает португальский «Спортинг», отстающий от «Ювентуса» всего на одно очко.
К счастью болельщиков, главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не подтвердил опасения о возможной травме, полученной аргентинцем. По словам тренера команды, на время матча Месси была предоставлена всего лишь небольшая передышка. При этом Вальверде подчеркнул, что выход игрока во время второго тайма объективно усилил действия команды.
Примечательно, что накануне игры нападающий «Ювентуса» аргентинец Паоло Дибала в своем интервью очень тепло отозвался о Лионеле Месси, сравнив того с Диего Марадоной. Как заверил игрок представителей журнала France Football, возможность выступать вместе с форвардом «Барселоны» в составе национальной сборной является для него предметом особой гордости.