Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте

Банк Уралсиб обновил функционал в сервисе онлайн-регистрации бизнеса. Теперь клиентам из Москвы и Санкт-Петербурга доступно бесплатное открытие ИП на патентной системе налогообложения.

Сервис* позволяет дистанционно зарегистрировать свой бизнес в ФНС. Весь процесс оформления проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины:

  • заполните заявление в личном кабинете с указанием своих данных и информации о виде деятельности для получения патента;
  • получите готовый комплект документов — сервис автоматически сформирует его, включая все необходимые заявления для ФНС;
  • банк бесплатно направит ваши заполненные документы в налоговую инспекцию в электронном виде, а через три дня свидетельство о государственной регистрации придет вам на электронную почту.

Начните свой бизнес с нами — просто, быстро и без лишних хлопот! Более подробно о регистрации бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и другие полезные возможности для ведения и развития бизнеса.

* «Услуга оказывается ООО «Астрал-Софт» (248000, г Калуга, ул. Циолковского, д. 4), категория 0+".

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.