Банк Уралсиб запустил акцию «День бухгалтера» для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «День бухгалтера» для новых бизнес-клиентов* - юрлиц, индивидуальных предпринимателей, а также физлиц с частной практикой. Компания-победитель акции получит главный выигрыш — 1 000 000 рублей на счет на развитие бизнеса, а 4 призерам акции будут вручены сертификаты «Яндекс Маркет» номиналом в 100 000 рублей для бухгалтера.

Участвовать в акции «День бухгалтера просто»:

  • оставьте заявку на открытие счета для бизнеса;
  • заключите договор расчетно-кассового обслуживания в период с 10 ноября по 30 декабря 2025 года с единовременным подключением любого из пакетов услуг, кроме ПУ «Стартовый» и «Рациональный»;
  • совершите исходящий платеж до 30 декабря 2025 года включительно, расчетный счет должен быть действующим до момента вручения призов.

Победитель и призеры будут определены случайным образом при помощи рандомайзера до 16.01.2026 года, а призы вручены до 30.01.2026 года.

Акция проводится с 10 ноября 2025 года по 30 января 2026 года включительно. Подробнее об акции — на сайте Банка Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты — клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб, открытых до 10.11.2025 года.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 ноября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1377 банкоматов.