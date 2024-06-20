Банк Уралсиб вошел в Топ-6 кредитных карт с длинным льготным периодом

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-6 кредитных карт с длинным грейс-периодом и высокой вероятностью одобрения, по версии портала Банки.ру . В обзоре рассматривались предложения российских банков на 19.06.2024 г.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит — до 1,5 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от 10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июня 2024 года насчитывает 214 точек продаж, 1380 банкоматов и 274 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.