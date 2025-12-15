Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-8°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 80.60 / 80.50 15/12 16:25
Нал. EUR 94.00 / 94.40 15/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
2 253
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 023
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 984
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 480
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков (11-е место) по количеству офисов в стране и региональному охвату. В исследовании, подготовленном сервисом Brobank.ru по состоянию на 10.12.2025 г., банки ранжировались не только по текущему размеру сети, но и по приросту офисов за год.

Также Уралсиб вошел в Топ-10 банков (7-е место), увеличивших свой территориальный охват в 2025 году. В текущем году Банк Уралсиб открыл офисы в двух новых регионах — Калужской области и Мордовии.

Банк Уралсиб поступательно реализует программу качественного обновления и ребрендинга офисной сети — в регионах присутствия открываются новые и модернизируются действующие отделения, точки обслуживания зачастую переносятся в наиболее удобные для клиентов локации, появляются новые форматы обслуживания. Системная работа в этом направлении позволяет сделать обслуживание клиентов более эффективным, технологичным, удобным и отвечающим самым современным стандартам и требованиям банковского бизнеса, а клиентский опыт — максимально комфортным и позитивным.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.