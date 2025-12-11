Рязань
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза

За 11 месяцев 2025 года Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 35,8 млрд рублей.

Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам банка. Его объем в январе-ноябре 2025 года вырос в 5 раз к аналогичному показателю 2024 года — до 21,9 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки за указанный период составили 13,8 млрд рублей.

Ипотечный портфель Банка Уралсиб за год (с 01.12.2024 г. по 01.12.2025 г.) вырос со 136,9 млрд до 156,2 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800- 250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.