Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза

За 11 месяцев 2025 года Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 35,8 млрд рублей.

Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам банка. Его объем в январе-ноябре 2025 года вырос в 5 раз к аналогичному показателю 2024 года — до 21,9 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки за указанный период составили 13,8 млрд рублей.

Ипотечный портфель Банка Уралсиб за год ( с 01.12.2024 г. по 01.12.2025 г. ) вырос со 136,9 млрд до 156,2 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800- 250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.