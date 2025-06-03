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Банк Уралсиб улучшил условия по накопительному «Уралсиб счету»

Банк Уралсиб расширил возможности накопительного «Уралсиб счета», который предоставляет максимум выгоды с месяца открытия счета при выполнении простых условий. Ключевые изменения:

  • сумма обязательных покупок по карте для получения максимальной доходности стала единой для всех тарифов — 20 тыс. рублей. Специальные условия с повышенной ставкой действуют для зарплатных клиентов и клиентов с Пакетами «Premium» и «Private»;
  • для клиентов с пакетами «Premium» и «Private» теперь доход начисляется на любую сумму остатка на счете, вне зависимости от объема совершенных покупок.

Диапазон ставок по накопительному «Уралсиб счету» теперь составляет 0,01 — 18,50% годовых, в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам Банка Уралсиб. Максимальная сумма для начисления повышенной ставки на тарифах «Уралсиб счет» «Premium Light» — 2 млн рублей, «Premium» — 20 млн рублей, «Private» — без ограничений.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 144 платежных терминала.