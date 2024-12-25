Банк Уралсиб запустил пилот по электронному подписанию кредитно-обеспечительной документации (КОД) для клиентов малого и среднего бизнеса с использованием сервиса СКБ-Техно.
Электронное подписание доступно для:
- банковских гарантий;
- сделок с фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы;
- дополнительных соглашений к КОД;
- документов, необходимых для получения транша/гарантии таких как:
- заявление на выдачу транша/гарантии,
- анкеты-заявки на рассмотрение кредитно-гарантийных продуктов,
- протоколов, оформляющих решения уполномоченных органов организации заемщика об одобрении сделок.
Предоставлена возможность комбинированного подписания КОД (частично в Сервисе СКБ-Техно, частично на бумаге по ипотечным сделкам — SRG и СКБ-Техно).
Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.
Банк Уралсиб расширил возможности подписания кредитно обеспечительной документации для бизнеса
Банк Уралсиб запустил пилот по электронному подписанию кредитно-обеспечительной документации (КОД) для клиентов малого и среднего бизнеса с использованием сервиса СКБ-Техно.
Электронное подписание доступно для:
- банковских гарантий;
- сделок с фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы;
- дополнительных соглашений к КОД;
- документов, необходимых для получения транша/гарантии таких как:
- заявление на выдачу транша/гарантии,
- анкеты-заявки на рассмотрение кредитно-гарантийных продуктов,
- протоколов, оформляющих решения уполномоченных органов организации заемщика об одобрении сделок.
Предоставлена возможность комбинированного подписания КОД (частично в Сервисе СКБ-Техно, частично на бумаге по ипотечным сделкам — SRG и СКБ-Техно).
Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.