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Банк Уралсиб расширил возможности подписания кредитно обеспечительной документации для бизнеса

Банк Уралсиб запустил пилот по электронному подписанию кредитно-обеспечительной документации (КОД) для клиентов малого и среднего бизнеса с использованием сервиса СКБ-Техно.

Электронное подписание доступно для:

  • банковских гарантий;
  • сделок с фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы;
  • дополнительных соглашений к КОД;
  • документов, необходимых для получения транша/гарантии таких как:
  • заявление на выдачу транша/гарантии,
  • анкеты-заявки на рассмотрение кредитно-гарантийных продуктов,
  • протоколов, оформляющих решения уполномоченных органов организации заемщика об одобрении сделок.

Предоставлена возможность комбинированного подписания КОД (частично в Сервисе СКБ-Техно, частично на бумаге по ипотечным сделкам — SRG и СКБ-Техно).

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.