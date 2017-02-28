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9:25, 28 февраля 2017 74

«Антикризисный PR: что делать, когда все пошло не так»

«Антикризисный PR: что делать, когда все пошло не так»

«Антикризисный PR: что делать, когда все пошло не так». С таким докладом выступит независимый консультант по связям с общественностью Татьяна Никульшина на ежегодной общероссийской практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017», которая состоится в Москве 20-21 апреля. В докладе:

  • Базовые принципы взаимодействия со СМИ и внешними аудиториями во время кризисных ситуаций: Кризис, инцидент или ситуация?;
  • Что хочет услышать общественность / руководство / сотрудники / инвесторы и другие заинтересованные и случайные участники ситуации;
  • Основы «кризисных» заявлений, построение ключевых сообщений, способы коммуникаций. Что и где говорить прессе, правила нескольких первых часов;
  • Краткий курс по невербалике: использование жестов, позы, организация пространства при кризисных заявлениях;
  • Профилактика кризисов: основы подготовки.

О спикере: Татьяна Никульшина независимый консультант по связям с общественностью, тренер.

Более 20 лет практического опыта в области связей с общественностью: возглавляла московский офис американской консалтинговой компании в области стратегических коммуникаций The PBN Company, агентство по связям с общественностью Pleon (ныне Mint в группе компаний BBDO Russia), работала в компании Xerox, инвестиционных компаниях Grant и Creditanstalt-Grant, участвовала в проектах по организации первого в России публичного размещения акций кондитерской фабрики «Красный Октябрь».

На этапе начала ваучерной приватизации отвечала за организацию и работу пресс-службы Московского фонда имущества. Сейчас проводит тренинги по взаимоотношениям со СМИ, публичным выступлениям и коммуникациям во время кризисных ситуаций для российских и западных компаний, государственных органов власти, некоммерческого сектора.

Общероссийская практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

Доклады спикеров будут посвящены таким вопросам как: противостояние негативу и управление репутацией в сети, антикризисный PR, комьюнити-менеджмент, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ, где брать инфоповоды, если ничего не происходит, внутрикорпоративный пиар, малобюджетный пиар и так далее. На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Константин Бочарский, Владимир Якуба, Сергей Меньшиков, Дмитрий Сидорин, Олег Тарасов, Светлана Ащеуловаи др. Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.

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