«Антикризисный PR: что делать, когда все пошло не так». С таким докладом выступит независимый консультант по связям с общественностью Татьяна Никульшина на ежегодной общероссийской практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017», которая состоится в Москве 20-21 апреля. В докладе:

Базовые принципы взаимодействия со СМИ и внешними аудиториями во время кризисных ситуаций: Кризис, инцидент или ситуация?;

Что хочет услышать общественность / руководство / сотрудники / инвесторы и другие заинтересованные и случайные участники ситуации;

Основы «кризисных» заявлений, построение ключевых сообщений, способы коммуникаций. Что и где говорить прессе, правила нескольких первых часов;

Краткий курс по невербалике: использование жестов, позы, организация пространства при кризисных заявлениях;

Профилактика кризисов: основы подготовки.

О спикере: Татьяна Никульшина независимый консультант по связям с общественностью, тренер.

Более 20 лет практического опыта в области связей с общественностью: возглавляла московский офис американской консалтинговой компании в области стратегических коммуникаций The PBN Company, агентство по связям с общественностью Pleon (ныне Mint в группе компаний BBDO Russia), работала в компании Xerox, инвестиционных компаниях Grant и Creditanstalt-Grant, участвовала в проектах по организации первого в России публичного размещения акций кондитерской фабрики «Красный Октябрь».

На этапе начала ваучерной приватизации отвечала за организацию и работу пресс-службы Московского фонда имущества. Сейчас проводит тренинги по взаимоотношениям со СМИ, публичным выступлениям и коммуникациям во время кризисных ситуаций для российских и западных компаний, государственных органов власти, некоммерческого сектора.

Общероссийская практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.