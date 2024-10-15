Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
Срд, 16
Чтв, 17
ЦБ USD 97.01 0.91 16/10
ЦБ EUR 105.68 0.19 16/10
Нал. USD 95.70 / 96.10 15/10 17:55
Нал. EUR 105.00 / 105.40 15/10 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
3 часа назад
283
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
11 540
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
34 237
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
22 549
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Аналитика ВТБ: 70% россиян используют определитель номера для защиты от мошенников

Согласно результатам опроса*, более 70% россиян установили сервис определителя номера для защиты от телефонных мошенников. При этом каждый пятый респондент верит, что этот инструмент может оградить от нежелательных звонков. Об этом в преддверии FINOPOLIS 2024 рассказал старший вице-президент по развитию цифрового бизнеса и партнерств ВТБ Игорь Майстренко.

По данным исследования, у 71% участника исследования подключен один (49%) или несколько сервисов (22%) определителя номера или спам-защиты на своем телефоне. Это сервисы от мобильных операторов связи, от банков и других компаний. Четверть респондентов не пользуются этой услугой, а 3% не знают, как его подключить.

22% респондентов верят, что определитель номера поможет заблокировать звонки от мошенников. При этом больше половины (58%) считают, что это дает лишь частичную защиту. 20% уверены, что в дополнение к защите от спама нужно проявлять бдительность — именно это поможет избежать обмана.

Только треть пользователей, которые сталкивались с телефонными мошенниками, подключили после этого определитель номера. Остальные приняли превентивные меры для защиты по телефону и в интернете: оформили страховку от мошенничества, установили пин-код на сим-карту для дополнительной защиты или намерены регулярно менять пароли на своих устройствах, выбирая сложные комбинации.

«Сегодня мы получаем звонки от мошенников едва ли не чаще, чем от родных и друзей. Определитель номера или метка „потенциальный спам“ экономит время и не отвлекает внимание на лишние разговоры. Сегодня их подключили 2 млн наших клиентов, которые получают до миллиона таких звонков ежемесячно. А если такой опцией не пользоваться, то каждый следующий звонок рискует обернуться потерей денег», — отметил Игорь Майстренко.

*Опрос проведен ВТБ с 1 по 10 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.