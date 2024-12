Топ английских фраз для покупки и аренды жилья: Полезные выражения для сделок

«How do we proceed with the payment?» (Как мы будем осуществлять платёж?)

«Can we schedule a final walk-through before closing?» (Можем ли мы договориться о финальном осмотре перед завершением сделки?)

«Thank you for your assistance in finding the property.»(Спасибо за вашу помощь в поиске недвижимости.)