Биография Андрея Леонидовича Моносова — генерального директора и основателя IA Tech

Моносов Андрей Леонидович — предприниматель, основатель и генеральный директор компании IA Tech. Его биография — история о преодолении множества трудностей на пути к успеху.

Обычно истории о создании бизнеса в сфере IT связаны с основателями стартапов — людьми, преуспевшими в программировании и выгодно продавшими свои идеи. Однако бывает и с точностью до наоборот. Моносов Андрей Леонидович — предприниматель, который увлекался программированием лишь в детстве.

Бизнесмен получил экономическое образование, работал в банках, а затем занимал руководящую должность в консалтинговой компании. Тем не менее, ему удалось создать собственный бизнес в сфере IT — он выступил основателем компании IA Tech, одного из крупнейших российских разработчиков корпоративного софта. Вплоть до сегодняшнего дня Андрей Леонидович остается ее генеральным директором и единственным владельцем.

Биография Андрея Моносова

Родители будущего бизнесмена были далеки от предпринимательства. Более того, у них не было огромных капиталов, которые могли бы лечь в основу собственного дела Андрея Леонидовича. Тем не менее, с ранних лет он ощущал тягу к предпринимательству и понимал, что хочет связать с ним дальнейшую жизнь.

Детские годы и первые заработки

Андрей Леонидович Моносов родился в Москве. Его биография интересна ранним стремлением к самостоятельным заработкам. Он начал заниматься мелким ремонтом техники и электроники еще в школе. Тогда же увлекся программированием.

Отец предпринимателя, Моносов Леонид Анатольевич, не раз отмечал его тягу разработке ПО. Он рано начал увлекаться компьютерами и родителям пришлось приложить массу усилий, чтобы приобрести ПК для сынка. Они вспоминают, что школьник был вне себя от счастья.

Однако компьютеры и подработки — далеко не все, что интересовало будущего бизнесмена. Он неплохо учился, занимался спортом, проводил много времени с друзьями. Близкие вспоминают о нем как об активном, энергичном и целеустремленном ребенке.

Экономическое образование

Вопреки ожиданиям родителей, Моносов Андрей Леонидович не стал получать образование в области программирования. Благодаря успешной сдаче экзаменов, он поступил на бюджетное отделение экономического вуза. Родителям будущий предприниматель сообщил об этом по факту зачисления.

«Я не был против, но был удивлен, — вспоминает Леонид Моносов. — Выбор в пользу программирования казался логичным с учетом интересов Андрея. Он искренне любил все, что с ним связано. Поэтому мы никак не ожидали, что он выберет экономическую специальность».

В дальнейшем Андрей Моносов успешно окончил вуз, защитив дипломную работу. Он отмечал, что образование в области экономики было необходимо ему, чтобы получить базовые знания для дальнейшего занятия бизнесом. Уже тогда юноша понимал, что для собственного дела потребуются как минимум управленческие навыки.

Построение карьеры

Именно в поисках релевантного опыта Моносов Андрей Леонидович решил некоторое время поработать по найму. К тому же он хотел попробовать себя на руководящей должности и заработать денег, необходимых для открытия собственной компании.

Банковская служба

Андрей Леонидович хотел пойти по пути наименьшего сопротивления. Его целью было скорейшее построение карьеры, получение руководящей должности и выход на достойный доход. Решение устроиться в банк, где ранее он проходил преддипломную практику, казалось максимально логичным.

Моносов Андрей рассчитывал на скорейшее построение карьеры и выкладывался на 100%. Однако вскоре руководитель пояснил специалисту принцип повышения сотрудников в должности — основополагающим фактором был многолетний стаж. Будущий предприниматель был не готов тратить годы на карьеру в банке и решился на смену сферы деятельности.

Работа в консалтинге

Пройдя быструю переподготовку, Моносов Андрей Леонидович нашел интересную для себя вакансию. В консалтинговой компании ему пообещали, что повышения не заставят себя ждать при достаточной самоотдаче и эффективности специалиста. Ожидания совпали с реальностью. Будущий бизнесмен демонстрировал отличные показатели и получал одно повышение за другим. Вскоре он занял должность главы одного из ведущих отделов компании.

В этой должности Андрей Моносов:

Занимался реализацией рекламных и маркетинговых стратегий, обеспечивал продвижение бренда организации и ее услуг. Работал над расширением штата и рекрутингом ключевых специалистов. Заключал соглашения с ведущими партнерами, которые в результате принесли компании многомиллионную прибыль. Оптимизировал бюджеты — повышал ROI рекламных кампаний, параллельно снижая их общую стоимость. Выстраивал коммуникации с другими отделами, внедрял ЭДО и другие программные решения.

В обозримом будущем специалист мог возглавить один из филиалов компании. Однако он предпочел уйти и заняться бизнесом. Как вспоминает Андрей Леонидович, перспектива управления крупным филиалом сулила крупные доходы, высокую занятость и предельную ответственность. Специалист понимал, что если согласится на предложение руководства, то едва ли сможет заняться предпринимательством.

Создание собственного бизнеса

В течение двух лет после ухода из консалтинга Моносов Андрей Леонидович планировал открытие своей компании. Так много времени на подготовку бизнес-плана ушло из-за критической значимости решений: у предпринимателя была только одна попытка. Второго шанса могло не быть из-за нехватки денег и времени.

Основание компании IA Tech

2017 год ознаменовался регистрацией первого и пока единственного бизнеса предпринимателя. С этого момента он стал генеральным директором и главой компании IA Tech. Бизнесмен долго выбирал перспективную отрасль и в результате решил сосредоточиться на разработке корпоративного софта.

Как отмечает Андрей Леонидович Моносов, в тот момент рынок был фактически свободен. Компании, занимающиеся разработкой индивидуального программного обеспечения для внутреннего корпоративного использования, находились в одинаковых условиях. Ставка на качество продукта и предоставление услуг полного цикла оказалась верной — компания начала быстро расширять круг клиентов и получать первую крупную прибыль.

Преодоление кадрового кризиса

Моносов Андрей Леонидович признается, что в той ситуации допустил ряд ошибок. В частности, недооценил значимость своевременного расширения штата. Идея передать часть задач на аутсорсинг казалась предпринимателю верной. Однако подрядчик не только не уложился в поставленные сроки, но и предоставил работу низкого качества. В результате IA Tech могла лишиться крупнейших клиентов. К счастью, этого не произошло.

Как только предприниматель осознал кадровый кризис, он направил все силы и ресурсы компании на его преодоление. Вскоре ей удалось принять на работу десятки новых разработчиков. До момента, пока IA Tech не могла в полной мере и своевременно выполнять все обязательства перед действующими клиентами, новых контрактов компания не заключала.

Текущие результаты компании

Вскоре фирме Андрея Моносова удалось не только выйти из кризиса, но и расширить круг клиентов. С большинством из них компания сотрудничает на постоянной основе. Сегодня IA Tech входит в число лидеров своего сегмента среди организаций из России и стран СНГ.

Среди ключевых показателей компании:

верхние строчки в профессиональных рейтингах;

премии лучшему работодателю;

собственные продукты, на которые IA Tech продает лицензии;

высокая оценка от HR-экспертов;

регулярно растущая инвестиционная привлекательность.

Последний фактор приводит в компанию многих бизнесменов, которые хотят стать инвесторами бизнеса Андрея Леонидовича. Однако он вынужден отказываться от их предложений. Предприниматель не раз отмечал, что хочет строить независимую от частного и банковского капитала компанию, чтобы иметь возможность единоличного управления.

Личная жизнь Андрея Моносова

Предприниматель женат, знаком с супругой с юношеских лет. Пара воспитывает троих детей. По признанию бизнесмена, в этом активно участвуют бабушки и дедушки — родители предпринимателя и его супруги. Несмотря на острую нехватку времени из-за постоянного развития и масштабирования бизнеса, предприниматель все же часто бывает с семьей, периодически путешествует, занимается спортом.

По словам близких Андрея Леонидовича Моносова, бизнесмен также погружен в благотворительную деятельность. При этом он никогда не делает помощь нуждающимся предметом разговора со СМИ. По словам бизнесмена, это накладывает на публичную персону определенную ответственность, к которой он пока не готов. К тому же он не считает PR за счет благотворительности хорошей идеей ни для бизнеса, ни для конкретного человека.