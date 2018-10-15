В «Рязаньэнерго» увековечили память ветерана Великой Отечественной войны Алексее Вайцене

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной бывшему работнику предприятия Алексею Ангеловичу Вайцену.

Алексей Ангелович — ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красной Звезды 1,2 степени, ордена Славы III степени, награжденный множеством медалей, ветеран энергетики, ушедший из жизни в 2015 году, являлся последним в России дожившим до наших дней узником фашистского концлагеря «Собибор». 14 октября 1943 года Вайцен стал участником единственного успешного в истории Второй мировой войны лагерного восстания.

Спустя многие годы он принимал участие в судебных процессах над организаторами концлагеря и вызвался свидетельствовать по громкому делу Ивана Демьянюка, обвиняемого в пособничестве нацистам и в соучастии в убийстве почти 28 тысяч человек в «Собиборе».

«Каждый сотрудник „Рязаньэнерго“ знает о подвигах Алексея Ангеловича и гордится тем, что работает на предприятии, где в свое время трудился этот легендарный человек, — подчеркнул директор филиала Михаил Подлягин. — Поколение победителей, уничтоживших самую страшную и жестокую силу двадцатого века — фашизм, уходит. И наш долг сохранить память и как можно больше знаний об их подвиге».

Открытие мемориальной доски в «Рязаньэнерго» в честь Алексея Вайцена приурочили к 75-летию со дня восстания в лагере. В торжественном митинге, посвященном этому событию, участвовали министр культуры и туризма области Виталий Попов, председатель областного отделения Российского географического общества Михаил Малахов, президент научно-просветительского фонда «Холокост» Алла Гербер, представители областного фонда ветеранов и общественных организаций Рязани, руководство и ученики рязанской школы №40, семья Алексея Ангеловича — сын, внуки и правнуки, а также близкие люди.

«Я знал о восстании с первых дней жизни, но все это не выносилось за пределы нашей квартиры, — поделился сын Вайцена Александр. — Слава богу, что сейчас подвиг этих людей открылся. Отец после лагеря прошел войну: в его жизни были партизанский отряд и фронт. А потом еще 20 лет службы в воздушно-десантных войсках и 900 прыжков с парашютом. И огромный пласт его жизни — это 30 лет работы в „Рязаньэнерго“. Спасибо всем за память о моем отце».

После торжественного открытия мемориальной доски для гостей «Рязаньэнерго» организовали выставку оружия и предметов военной амуниции времен Великой Отечественной, предоставленных Рязанским региональным отделением «Поискового движения России».

Ученики школы № 40 представили музыкально-поэтическую композицию в память о подвиге участников восстания в концлагере. Ребята входят в состав дискуссионного клуба «Компас», подготовившего проект «Побег из Собибора: остаться в живых» для международного конкурса. Именно они выступили с инициативой установить мемориальные доски ветерану в Рязани.

12 октября при содействии региональных и городских органов власти, общественных организаций, заинтересованных в сохранении памяти о жертвах фашизма, мемориальную доску установили на фасаде дома № 47/1 по Первомайскому проспекту, где Алексей Вайцен жил с 1962 по 2015 годы.