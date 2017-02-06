В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Возможно, вы не заметили, но с января в Рязани начали по-новому начислять плату за горячую воду. Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько. А подробно RZN.info рассказали о реформе в городской «Теплосети».

Дифференцированный норматив учредили на федеральном уровне, его размер каждый регион определил самостоятельно. В Рязанской области эту сферу регулируют три постановления региональной энергетической комиссии: №185 , №481 и №482 . Первый документ определяет нормативы расходы тепла на подогрев воды для нескольких категорий домов. Во внимание принимаются наличие наружной сети, вид системы водоснабжения (закрытая или открытая), наличие полотенцесушителей и изоляции стояков.

В этом постановлении все числа отражают одну величину — гигокалорию на кубометр. Во втором и третьем фигурируют рубли — стоимость холодной воды и гигакалории, расходуемой на ее подогрев. Таким образом, чтобы узнать, во сколько теперь обходится кубометр горячей воды лично вам, нужно к цене холодного «куба» прибавить норматив на подогрев стоимости тепловой энергии.

К цене холодного «куба» нужно прибавить норматив на подогрев стоимости тепловой энергии

Осталось лишь выяснить, какой норматив подогрева действует для вашего дома. Все данные указаны в техническом паспорте здания, с которым можно ознакомиться в обслуживающей организации. Мы же приведем цифры из документов. В первом полугодии кубометр холодной воды оценивается в 23,92 рубля, одна уходящая на подогрев гигакалория — в 1 902, 41 рубля. С первого июля цены вырастут соответственно до 25,29 и 2 021,07 рубля. Все нормативы подогрева смотрите в таблице под текстом.

При любом нововведении бывают накладки. У некоторых домов, например, не оказалось техпаспортов или они недостоверны. Не исключены и технические ошибки при расчетах. В этих единичных, но все же случающихся ситуациях «Теплосеть» в обязательном порядке сделает перерасчет. Заместитель директора по сбыту МУП «РМПТС» Владимир Базарь попросил рязанцев обращаться по телефону +7 (915) 600-55-24 , если есть подозрения в неточности начислений.

К слову, ранее на дифференцированный норматив перевели и другую услугу РМПТС — отопление. Все изменения идут по пути «от усреднения к детализации». «Каждый дом обладает своими индивидуальными характеристиками — от возраста и количества этажей — до той же самой изоляции стояков. Все они влияют на себестоимость предоставляемых услуг, но этот фактор ранее не учитывался при начислении платы, — говорит Владимир Базарь. — Получалось, что с кого-то брали меньше необходимого, а кто-то, наоборот, переплачивал. Соответственно, теперь для некоторых рязанцев стоимость отопления и горячей воды уменьшилась. Для других, да, выросла, но в целом дифференцированный норматив более справедлив».

«Теперь для некоторых рязанцев стоимость отопления и горячей воды уменьшилась»

Напомним что, для тех, чья квартплата чересчур велика, государством предусмотрены льготы. О них можно узнать в областном министерстве соцзащиты .

Динамику стоимости услуг можно отследить по квитанциям. Из них, кстати, исчезла графа «Общедомовые нужды». Начислявшееся по ней теперь включено в строку «Содержание жилья». Изменение не техническое, как может показаться на первый взгляд. Раньше плата за содержание общего имущества (эксплуатацию внутридомовых коммуникаций, освещение, работу лифтов и прочее) рассчитывалась по нормативному потреблению, теперь — по фактическому, которое зачастую превышает нормы. И обслуживающие организации, в обязанности которых -содержание этого имущества, получили стимул улучшить работу — чинить коммуникации, чтобы фактический расход тепла и воды были не выше нормативного и, соответственно, плата осталась прежней.

Для квартир, где нет счетчиков, начисление зависит от количества зарегистрированных там людей

И еще одно принципиальное изменение, вступившее в силу 1 января. Для квартир, где нет счетчиков, начисление зависит от количества зарегистрированных там людей. Но во многих квартирах, по бумагам, никого нет (где-то это действительно так, где-то просто живут без регистрации). Так или иначе, вода в эти квартирах потреблялась бесплатно. Теперь же, если число зарегистрированных жильцов равно нулю, плату начисляют собственнику по нормативам потребления с применением повышающего коэффициента 1,5.

Цель изменения — стимулировать людей к установке счетчиков. Если он есть, а квартира действительно пустует — нужно ежемесячно передавать текущие показания, и тогда ваши коммунальные расходы не увеличатся.