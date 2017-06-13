Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить

Прошло два месяца с момента публичного заявления ООО «Интеллектуальные системы» о возможности исправить ситуацию с уличным освещением в Рязани. Компания заявила, что имеет полный алгоритм решения проблемы. На прошлой неделе состоялось первое официальное совещание по теме с заместителем председателя правительства области Владимиром Трушкиным. Однако в конце прошлой недели, 9 июня, появилась новость о его отставке.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

— Денис Викторович, два месяца назад вы сделали громкое заявление, сказав, что можете исправить ситуацию с уличным освещением в Рязани. Спустя время хочу спросить, вы уверены что справитесь с проблемой?

Денис Дворников: Конечно. Заявление делал руководитель ООО «Интеллектуальные системы» Владислав Желтов. Он временно переключился на переговоры с РОСТЕХом, а на местном уровне «лед тронулся». На настоящий момент мы уже добились того, что никто не заявляет, что освещение в городе нормальное. Позиция городских чиновников «ничего нельзя сделать» также пробита нами и в ближайшее время будет назначена экспертиза

«Никто не заявляет, что освещение в городе нормальное»

— Скажите, экспертиза сможет доказать, что улицы освещены с нарушением контракта?

Илья Корякин: Как мы заявили сразу, критическим образом исполнителем нарушен пункт 3.1.11 контракта, что и докажет экспертиза. Первая экспертиза показала, что освещение не соответствует нормативам, однако горе-юристы дирекции по благоустройству города умудрились проиграть дело в Арбитражном суде, сославшись на ГОСТ, вступивший в силу после заключения контракта, а не на документы, прописанные в пункте 3.1.11, которые действуют и в настоящий момент времени.

— То есть после экспертизы будет суд?

Илья Корякин: После проведения экспертизы будет предъявлено требование к исполнителю привести систему уличного освещения города в порядок без каких-либо судов, что и будет вынужден сделать исполнитель. В противном случае, исполнитель — ООО «ГПБ Энергоэффект» может понести серьезные «имиджевые» убытки, а город сможет воспользоваться банковской гарантией в 100 миллионов рублей для самостоятельного решения проблемы. Путаница, вносимая городскими чиновниками, является либо полной некомпетентностью, либо чем-то хуже… Мы обязаны говорить «фактами», поэтому теперь каждое совещание с нашим участием будет протокольным, а по каждому конкретному чиновнику, тормозящему процесс, мы будем настаивать на проверке на соответствие занимаемой должности.

— На сайте rzn.info под новостью об отставке Владимира Трушкина появились комментарии, что его увольнение и ваше совещание не совпадение… В этом действительно есть связь?

Денис Дворников: Полнейшая глупость! Во-первых, Владимир Дмитриевич хорошо провел данное совещание, несмотря на участие в совещании госпожи Свинцовой, чья «компетентная» в кавычках позиция хорошо известна. Во-вторых, если бы у нас был такой административный ресурс, Рязань уже была бы светлой. А совещание придется проводить по новой, чтобы не понижать уровень дела. Уверены, врио губернатора области Николай Любимов снова удовлетворит нашу просьбу.

— В чем ваша проблема с Минтрансом и не тяжело ли сражаться на два фронта?

«Минтранс Рязанской области может наступить на те же грабли, что и город — установить оборудование, не соответствующее проектной документации»

Илья Иванов: К сожалению, минтранс Рязанской области может наступить на те же грабли, что и город — установить оборудование, не соответствующее проектной документации. Сразу оговорюсь, что министр здесь ни при чем, здесь проблема технических и юридических служб минтранса. Надеемся, что прокурорская проверка будет проведена должным образом, а виновные будут выявлены. На этом все, давайте решать основную проблему — освещение областного центра!