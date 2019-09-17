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11:26, 17 сентября 2019 61

Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех». Гендиректор конструкторского бюро «Аврора Роботикс» Виталий Савельев рассказал, что победа в региональном этапе национальной премии стала «дополнительной мотивацией».

«Аврора Роботикс» победила в номинации «Лучший молодежный проект». Итоги регионального этапа подвели в мае, в конце года в Москве пройдет завершающий этап.

Конструкторское бюро занимается проектами в аграрном секторе, оборонно-промышленном комплексе, сферах транспорта и торговли. Его «Агробот» — беспилотный трактор — регулярно появляется на различных выставках.

«От идеи к созданию продукта ведет большой и тернистый путь. Чтобы его пройти, нужна команда единомышленников, которая действительно верит в успех, способна пережить любые взлеты и падения», — отметил Виталий Савельев.

По его словам, производителям нужно рассматривать будущий продукт с точки зрения коммерческого успеха и понимать рынок. Для успеха предприятия, как считает Савельев, нужно разделять технические и маркетинговые компетенции. Также команде следует заниматься только главными задачами, а побочные решать с помощью подрядов.

Команда «Авроры Роботикс» — трехкратный победитель испытаний автономных наземных транспортных средств в России по версии ежегодных полевых испытаний беспилотных систем «Робокросс» и представляет страну на европейских испытаниях роботов «ELROB».

Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк. Региональный директор его рязанского офиса Татьяна Коломиец рассказала, что поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов работы банка.

«Мы активно принимаем участие в мероприятиях, которые направлены на помощь предпринимателям: развиваем сотрудничество с фондами содействия кредитованию, организовываем конкурсы и семинары, предлагаем льготные условия РКО и кредитные программы для компаний малого бизнеса», — пояснила она.

В 2014 году Промсвязьбанк запустил фотопроект «Бизнес в объективе». Он собрал истории более 700 успешных россйиских бизнесменов. В Рязани фотопроект стал частью форума «Территория бизнеса — территория жизни» и рассказал истории участников регионального этапа премии «Бизнес-успех».


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