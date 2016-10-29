Самые высокие объекты Рязани

Как часто вы, гуляя по городу, задумывались о том, какой дом самый высокий, где находится самая высокая вышка или светильник, а также какой высокий объект просто исчез? Рейтинг самых высоких объектов Рязани, который подготовил RZN.info, поможет ответить на это вопросы.

В него вошли: главная труба Ново-Рязанской ТЭЦ, телевизионная вышка ОРТПЦ, 26-этажное здание на Солотчинском шоссе, Соборная колокольня Рязанского кремля, факельная установка РНПК и труба «Рязсельмаша».

Главная труба Ново-Рязанской ТЭЦ, 210 метров

Самая высокая труба

Ново-Рязанскую теплоэлектроцентраль построили в Южном промышленном узле Рязани и начала работу в самом конце 1959 года. Чтобы дым из трубы относило как можно дальше, на ТЭЦ спроектировали 210-метровая труба, а соседнюю со станцией деревню Хамбушево снесли, предложив ее жителям взамен городские квартиры.

Еще в середине 1960-х годов основным топливом Ново-Рязанской ТЭЦ стал экологичный природный газ, и ныне труба важна скорее как достопримечательность.

Самая высокая вышка

Телевизионная вышка ОРТПЦ, 190 метров

В конце 1940-х годов в СССР начал распространяться новый канал передачи информации — телевидение. Вначале телеприемники были только у жителей столицы, так как сигнал ЦТ передавали только в Москве. В марте-ноябре 1956 года в Рязани соорудили металлическую телевышку высотой 180 метров. Позднее высоту немного увеличили за счет антенн на самой верхушке.

Самый высокий жилой дом

26-этажное здание на Солотчинском шоссе, 102 метра

Долгое время самым высоким жилым домом Рязани было здание на улице Татарской, 91, построенное в 2007 году — его высота превышала 57 метров. Затем его начали опережать новые городские «небоскребы». Осенью 2016 года на Солотчинском шоссе закончили строительство 26-этажного дома высотой 102 метра. В нем все еще ведутся отделочные работы.

Самая высокая колокольня

Соборная колокольня Рязанского кремля, 86 метров

Колокольня, с которой звон должен был сзывать верующих в Рязанский кремль, строилась в течение 51 года (с 1789 по 1840 годы) по проектам разных архитекторов: Воротилова, Русско, Тона и Воронихина. Однако искусствоведы отмечают, что общая композиция сохранила единство. С 1986 года ярусы колокольни открылись для экскурсий, в 2008 году на ней снова появились колокола, а в 2010 — часы-куранты.

Самый высокий светильник

Факельная установка РНПК, 75 метров

В начале 1950-х годов проектный институт ВНИПИНефть разработал систему подобной установки, причем конкретно для строившегося тогда Рязанского нефтезавода. Позднее проект повторили на других предприятиях этой отрасли по всему Советскому Союзу.

Самый высокий исчезнувший объект

Труба «Рязсельмаша», 50 метров

Завод сельхозинвентаря Анонимного акционерного общества был самым передовым в дореволюционной Рязани: здесь рабочие получали 15-25 рублей в месяц (обед в трактире стоит 10 копеек). Для обслуживания «горячих цехов» в начале XX века устроили печь с кирпичной трубой. Ее разобрали двое рабочих летом 2016 года.