С веслом от Рязани до Эмиратов

C ранней весны до поздней осени на одном из борковских карьеров отдыхающие регулярно видят одну и ту же картину: большие надувные плоты рассекают воду, люди на них дружно и слаженно гребут, порой соревнуясь друг с другом, и явно делают это не просто для развлечения. Кто они и зачем вместо того, чтобы неспешно плавать и загорать, до седьмого пота «лопатят» веслами воду?

Это спортсмены из рязанской Федерации рафтинга, которые готовятся к очередным соревнованиям. Несмотря на то, что рафтинг официально появился в России только в 2003 году, рязанские рафтеры известны во всем мире. Они постоянно участвуют в соревнованиях разного уровня от областных до международных и стабильно показывают высокие результаты. Только в этом году наши спортсмены принимали участие в крупных российских соревнованиях на Алтае и в Адыгее, а также в международных — кубке Европы в Грузии и Первенстве Европы в Словении.

В конце октября они отправились в ОАЭ на Чемпионат мира, где представили Россию в классе «Masters» среди женских и мужских экипажей. На Чемпионат мира заявились экипажи из 28 стран. И всего четыре страны из них смогли выставить два экипажа в категории ветеранов «Masters» (спортсмены в возрастной категории 40+), мужской и женский. Россия — одна из этих стран. А оба экипажа из Рязани.

Не первый раз рязанские рафтеры представляют Россию на соревнованиях столь высокого уровня. Они выступали на Чемпионатах мира 2012 году в Чехии и в 2015 году в Индонезии. Кроме того, наши экипажи постоянные участники Чемпионатов и Кубков Европы, где не раз поднимали на пьедестале почета российский флаг.

Родом из туризма

Этот экстремальный вид спорта приобрел популярность в Рязани не случайно — он близок к водному туризму. Рязанские водники всегда были одними из сильнейших в стране, покоряя сложнейшие реки и принимая участие в различных соревнованиях. В 1989 году на международных соревнованиях «Чуя-ралли» на Алтае, где участвовали 14 команд из России и 12 — из других стран, рязанцам предложили испытать совершенно новое и неизвестное в России судно. Тогда они впервые сели в рафт. Фактически это был первый неофициальный Чемпионат мира по рафтингу. Мастер спорта по рафтингу и спортивному туризму Михаил Самохвалов вошел в состав того самого первого экипажа, с которого начался рязанский рафтинг.

«Тогда международные команды предложили нам попробовать рафты, которые они привезли с собой, — вспоминает Михаил Самохвалов. — Это было первое знакомство рязанцев с рафтом и первый случай, когда рязанская команда приняла участие в соревнованиях с ними. У нас не было достаточной подготовки к таким соревнованиям. Мы больше занимались туризмом, сплавами по рекам. Тем не менее когда с 1989 года в России начали проводиться международные фестивали по рафтингу, мы в них участвовали. Понятно, что результаты были невысокими, потому что не хватало знаний и опыта».

В 1991 году «Команда Горький» пригласила Михаила Самохвалова и его товарища Александра Орлова, как сильных спортсменов, чемпионов СССР по технике водного туризма, усилить их экипаж на международном лагере мира в Коста-Рике. Позже в составе «Команды Горький» рязанцы ездили на соревнования в Турцию, где заняли третье место, и в Италию.

В конце 90-х первый рафт появился в рязанском спортклубе «Волна»

Пришедший из-за рубежа новый вид спорта набирал популярность в СССР, но в стране не было ни одного рафта — русские экипажи использовали судна, привезенные на соревнования зарубежными командами. Тогда сделали первую партию рафтов по образцу иностранных для появившейся тогда Федерации этого вида спорта. Этого было достаточно, чтобы начать проводить отечественные соревнования. В конце 90-х первый рафт появился в рязанском спортклубе «Волна».

В то время в Рязани сформировались две команды: «Волна» и «Bask», состоявшие из опытных водников. Между командами шло здоровое соперничество. В 2001 году организовали сборный экипаж из сильнейших гребцов, который поехал на Чемпионат Европы в Прагу. В состав вошли Николай Микрюков, Михаил Самовалов, Игорь Ковряков, Геннадий Рыжов, Александр Орлов и Иван Ершов.

«В те годы состязания по рафтингу проходили в рамках соревнования „Кэмэл трофи“, — вспоминает мастер спорта по водному туризму и по рафтингу Игорь Ковряков. — Проходили они не на специальных слаломных каналах, как сейчас принято, а на горных реках высшей категории сложности. Но основным для нас оставался спортивный туризм. Выступали на катамаранах и параллельно на рафтах».

В те годы рязанские спортсмены побывали на многих интересных соревнованиях российского и международного уровня на Кавказе, ездили на Чемпионат Европы в Италию. В 2003 году рязанская команда стала победителем соревнований на Алтае. Но это был завершающий этап активных занятий рафтингом в Рязани — не было тренера, и негде было тренироваться, чтобы поддерживать уровень подготовки. Поэтому, несмотря на то, что тому времени в стране уже работала Федерация рафтинга России, рязанские спортсмены практически перестали участвовать в соревнованиях.

Возвращение

Оставив занятия рафтингом, рязанские водники не перестали ходить в походы и выступать на российских соревнованиях по технике водного туризма (ТВТ) — соревнованиях про водному слалому на туристических судах. В 2009 году во время подготовки к Чемпионату России по ТВТ на реке Белая возникла идея попробовать собрать экипажи для участия в чемпионате Южного федерального округа по рафтингу, которые проходили там же. Сказано — сделано. Было сформировано несколько экипажей, в том числе первый за всю историю российского рафтинга женский экипаж.

Нина Якунина, мастер спорта по водному туризму и кандидат в мастера спорта по рафтингу, которая была одним из инициаторов выступления на рафтах и участницей первого женского экипажа, рассказала: «В состав экипажей вошли старые „волки“, принимавшие участие в прошлых соревнованиях и опытные туристы-водники. Сначала это было „за интерес“: сможем ли? В Рязани всегда очень хорошо был развит водный туризм и именно опыт сплавов по сложным горным рекам дал хороший задел. Например, весь женский экипаж состоял из туристок, имеющих опыт походов по рекам высшей категории сложности».

Ирина Баранова, кандидат в мастера спорта по рафтингу, которая тоже вошла в состав первого женского экипажа вспоминает: «У меня много наград. Но самые любимые, конечно, это те, первые».

Первые медали дали понять, что есть потенциал и нужно развиваться в новом виде спорта. Начали более серьезно организовывать процесс тренировок. Для начала купили рафты. Какие-то покупались вскладчину, какие-то приобрели для команды спонсоры. Например, несколько лет рязанские экипажи выступали под именем «Ризур» на рафте с символикой этого предприятия. Потом сделали в гараже гребную яму для зимних тренировок, освоили технологию изготовления спортивных весел. Главное, что практически все делалось на энтузиазме и без какой-либо помощи извне.

«Изначально получилось, что костяк федерации собирался на основе туристов-водников. Приходили целыми семьями. Сначала пришли родители, потом подтянули детей, которые до этого уже ходили в водные походы. Дети приводили своих друзей. — продолжает Нина Якунина. — И сейчас бывают очень трогательные моменты когда на награждении дети-победители стоят под звуки российского гимна, а мамы плачут глядя на них. А потом мамы выходят на дистанцию, а дети с берега за них болеют».

В 2010 году создали рязанскую Федерацию рафтинга, которая сразу поехала на Кубок Катуни «Ак Талай Маргаан — 2010», проходивший на Алтае. По итогам этих соревнований женский экипаж получил звание кандидатов в мастера спорта по рафтингу. Но досталось это звание нелегко.

«Это были самые запомнившиеся соревнования, единственный в моей жизни супермарафон. — поделилась Ирина Баранова. — Больше пятидесяти километров, три с половиной часа непрерывной гребли на скорость по бурной реке. Мы так устали, что перед последним порогом, за которым был финиш, остановились отдышаться и собраться с силами, чтобы не перевернуться в самом конце, и финишировать. Я до сих пор хорошо помню, как выходили из рафта и держались за что-нибудь, чтобы не упасть, потому что колени подкашивались от усталости».

Сейчас в рязанской Федерации тренируется много молодежи. Это уже другое поколение: они никогда не ходили в походы, а сразу пришли в рафтинг как в спорт. Результаты, которые они показывают, не могут не вызывать гордости: медали и кубки привозятся практически с каждых соревнований. Каждый год наши рафтеры получают разряды вплоть до мастеров спорта. Например, в прошлом году 11 рязанцев получили звание мастера спорта, а 16 спортсменов вошли в состав Сборной России по рафтингу. Не отстают и ветераны, показывающие стабильно высокие результаты и защищающие честь России на Чемпионатах мира.

Фото Ирины Теущаковой, Андрея Гусева, а также из личных коллекций рязанских спортсменов