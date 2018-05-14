Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:06, 14 мая 2018 1 254

С «Рассветом». Семья из Шилова получила ключи от новой квартиры

С «Рассветом». Семья из Шилова получила ключи от новой квартиры

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 11 мая, семья Анисимовых из Шилова получила ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Рассвет» в Дядькове.

По словам новоселов, они специально выбрали жилплощадь на первом этаже, так как это безопасно и доступно. «У нас растут двое маленьких детей. Мы планируем закончить ремонт и въехать в квартиру до августа. Сейчас тут только голые стены, но уже свои», — сказал глава семьи Владимир Анисимов.

Директор компании-застройщика Александр Чернышов рассказал, почему рязанцы интересуются жильем за городом.

«Людям нравится, когда в квартире совмещены все достоинства загородного дома и доступности городской инфраструктуры. Среди них удобное месторасположение, тишина и свежий воздух, близость к Дядьковскому затону, куда можно будет всей семьей поехать отдохнуть. При этом они смогут пользоваться индивидуальным отоплением, жить в теплом кирпичном доме с благоустроенной территорией», — отметил Чернышов. Он также добавил, что рядом с многоэтажками строится крупный сетевой супермаркет и планируется возведение детского сада.

В ЖК «Рассвет» войдут девять домов, шесть из которых уже сдали в эксплуатацию. Полностью готов к сдаче 90-квартиный дом, еще два введут в эксплуатацию до конца июня текущего года.

Жилье располагается в Рязанском районе, поэтому плата за услуги ЖКХ ниже, чем в городе. Площадь однокомнатных квартир с индивидуальным отоплением составляет 39,9 квадратных метров, двухкомнатных — 52,6. Подъезды оборудованы пандусами для людей с ограниченными возможностями.

Для покупателей действуют льготные ипотечные программы ведущих банков, беспроцентная рассрочка платежа, зачет имеющегося жилья. Связаться с отделом продаж можно круглосуточно по телефону: 99-77-22, а более подробную информацию получить на сайте.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Автор: Валерий Михайленко

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
14:13, 27 мая 2018 27 958
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
10:13, 8 июня 2018 23 011
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 321
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 16 489
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
14:55, 30 мая 2018 15 445
В Рязани уберут лишние маршрутки — Любимов
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований