С «Рассветом». Семья из Шилова получила ключи от новой квартиры

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 11 мая, семья Анисимовых из Шилова получила ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Рассвет» в Дядькове.
По словам новоселов, они специально выбрали жилплощадь на первом этаже, так как это безопасно и доступно. «У нас растут двое маленьких детей. Мы планируем закончить ремонт и въехать в квартиру до августа. Сейчас тут только голые стены, но уже свои», — сказал глава семьи Владимир Анисимов.
Директор компании-застройщика Александр Чернышов рассказал, почему рязанцы интересуются жильем за городом.
«Людям нравится, когда в квартире совмещены все достоинства загородного дома и доступности городской инфраструктуры. Среди них удобное месторасположение, тишина и свежий воздух, близость к Дядьковскому затону, куда можно будет всей семьей поехать отдохнуть. При этом они смогут пользоваться индивидуальным отоплением, жить в теплом кирпичном доме с благоустроенной территорией», — отметил Чернышов. Он также добавил, что рядом с многоэтажками строится крупный сетевой супермаркет и планируется возведение детского сада.
В ЖК «Рассвет» войдут девять домов, шесть из которых уже сдали в эксплуатацию. Полностью готов к сдаче 90-квартиный дом, еще два введут в эксплуатацию до конца июня текущего года.
Жилье располагается в Рязанском районе, поэтому плата за услуги ЖКХ ниже, чем в городе. Площадь однокомнатных квартир с индивидуальным отоплением составляет 39,9 квадратных метров, двухкомнатных — 52,6. Подъезды оборудованы пандусами для людей с ограниченными возможностями.
Для покупателей действуют льготные ипотечные программы ведущих банков, беспроцентная рассрочка платежа, зачет имеющегося жилья. Связаться с отделом продаж можно круглосуточно по телефону: 99-77-22, а более подробную информацию получить на сайте.
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