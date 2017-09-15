Рязанцам рассказали, как выбрать электрический настенный котел

При отсутствии газа в доме приходится прибегать к использованию электрического отопления, как к самому доступному по цене решению. Котельное оборудование, работающее от электричества, отличается высоким коэффициентом полезного действия, отсутствием шума и простотой эксплуатации.

Настенные электрические котлы значительно дешевле напольных и занимают меньше места. Из-за того, что на рынке представлен огромный ассортимент моделей от различных производителей, простому обывателю очень сложно определиться с выбором.

Рассмотрим основные критерии, по которым вы сможете выбрать наиболее подходящую вашим условиям модель электрического настенного котла. Главное правило — ориентируйтесь на внешний вид в самую последнюю очередь. Ведь вам нужна не красота, а тепло в вашем доме. А оно, как известно, зависит от технических характеристик котельного оборудования.

Поэтому нужно обращать внимание на такие факторы, как способ подключения, управление котлом, простота обслуживания и т. д.

Способ подключения электрического настенного котла

Есть два варианта подключения:

Однофазное (220 В); Трехфазное (380 В).

Если котел не мощный (до 10-12 кВт), он может работать как от сети 220 В, так и от 380 В. В случае, если мощность котла большая, то подключать его нужно только к трехфазной сети.

Вывод: перед приобретением электрического настенного котла обсудите этот вопрос с профессиональным электриком.

Способ нагревания

Выбор здесь невелик, так как вода в котлах нагревается или при помощи ТЭНов или от электродов. Во втором случае используется принцип ионизации. Настенные котлы, работающие с использованием ТЭНов, с каждым годом теряют свою популярность, так как электродные считаются более продвинутыми, хоть и имеют некоторые ограничения.

Управление мощностью

Электрические настенные котлы могут иметь плавное регулирование или дискретное (ступенчатое). Внутри оборудования могут находиться независимые друг от друга нагреватели, которые можно отключать и включать по отдельности.

Таким образом осуществляется ступенчатое регулирование мощности. Обычно в этом случае есть не более четырех уровней от 25 до 100%. Данный способ не подходит для постепенного и более точного выставления мощности. Для этих целей используется система вентилей.

Комплектация оборудования

Купив настенный электрический котел в полной комплектации, вам не придется бегать по магазинам и искать те или иные элементы, чтобы оборудование было готово к эксплуатации. Обычно даже очень недорогие котлы, нуждающиеся в дооснащении, обходятся дороже, чем укомплектованные на 100%.

Вывод: покупайте котел, полностью готовый к установке. Он должен включать в себя насос, фильтры и клапаны.

Монтаж

Как правило, монтаж котлов такого типа не вызывает каких-либо трудностей. Но на всякий случай у продавцов следует уточнить, нужны ли для установки какие-то особые условия, которые нужно соблюсти.

Преимущества электрических настенных котлов в сравнении с газовыми и жидкотопливными:

Относительно невысокая цена;

Для установки не требуются какие-либо разрешительные документы;

Оборудование не занимает много места и имеет привлекательный внешний вид;

За работой электрического котла не требуется постоянный присмотр;

Бесшумность;

Безопасность для здоровья, так как отсутствуют какие-либо продукты горения.

Тем не менее данный вид котлов не лишен недостатков, к которым относится высокая стоимость электроэнергии. Поэтому для слишком больших площадей лучше предпочесть другие варианты.

Электрические настенные котлы ZOTA

Существует категория людей, которые боятся использования газа. Лучшим решением для них будет установка настенного электрического котла. Остается лишь определиться с мощностью оборудования и производителем.

Мы предлагаем обратить внимание на отечественную компанию из Красноярского края, выпускающую электрические настенные котлы, известные на рынке, как ZOTA.

Потребители могут легко выбрать подходящую модель как экономкласса, так и класса люкс. При этом нужно понимать, что более дешевые модели не считаются менее качественными.

Чем хороши котлы ZOTA?

Они оснащены пультом управления, с помощью которого можно без особых усилий регулировать температуру в помещении до нужного значения. Котлы ZOTA имеют функцию диагностики, что очень важно для поддержания корректной и безопасной работы оборудования.

Если вам требуется простой в управлении, доступный по цене, безопасный и надежный настенный электрический котел, то ZOTA однозначно считается наиболее подходящим вариантом.

Помимо вышеперечисленных достоинств, котлы ZOTA отличаются от других производителей:

компактными размерами;

устойчивостью работы в сложных эксплуатационных условиях;

экономным расходом электроэнергии;

большим сроком эксплуатации.

Наиболее доступным и популярным по цене считается электрический настенный котел ZOTA 3 ECONOM. Данная модель рассчитана на отопление небольшой площади (до 30 м2). Весит оборудование всего 12 кг, и не требует усиления прочности стены перед установкой.

Для работы котла требуется напряжение 220 В. Модель ZOTA 3 ECONOM стоит 8390 рублей, что в три раза дешевле, чем цена многих моделей газовых настенных котлов экономкласса.