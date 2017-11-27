Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

В Рязани появилось новое развлечение — гибрид бильярда и боулинга. Игра называется кноккерс (от английского «knock» — стук, удар). Огромный «бильярдный стол» размером 6×12 метров расположен прямо на полу, а играют шарами для боулинга. Задача игрока, как в бильярде, ударяя шары друг об друга, первым закатить в лузы восемь шаров. Только бьют шары не кием, а катают руками, как в боулинге.

«Идея очень крутая. Очень прикольно», — поделился мнением Александр, член команды, которая одной из первых опробовала новую игру. Он рассказал, что кноккерс — не такая простая забава, как кажется на первый взгляд. Если в боулинге требуется просто катить шар по прямой, то тут, как в бильярде, надо рассчитать правильный угол отскока шара, чтобы попасть в лузу. В отличие от бильярда, кноккерс требует физической выносливости.

Несмотря на это, в первой партии «двое парней против двоих девушек» выиграла команда девушек, причем с разгромным счетом 8:3. «Я думаю, нам помог азарт — кноккерс очень захватывает, невероятное желание победить!» — отметила участница команды Ольга. А ее напарница Анастасия добавила, что игра отлично сплачивает команду и хорошо подходит для корпоративов. «Уже начинаю прикидывать, когда мы сюда придем с коллегами. Интересно, что-то необычное, раньше такое еще не пробовали», — заметила она.

Автор новой игры — американец Стив Винек. Впервые он сделал «стол» для кноккерса девять лет назад. Игра быстро приобрела поклонников, но поиграть в кноккерс можно далеко не везде —ведь соорудить такой «стол» может не каждый. В Рязани кноккерс расположился в комплексе «НИТИ Арена». Организаторы говорят, что увидели видео игры в интернете, не смогли сдержать улыбок и решили повторить. Чтобы сделать поле, использовали резиновую крошку — продукт повторного использования старых автомобильных покрышек. Борта, лузы, треугольник для складывания «пирамиды» — все придумывали сами, так как посмотреть и тем более заказать было негде. Единственное, что купили готовое — это шары для боулинга. В планах уже есть проведение городского чемпионата по кноккерсу.

Фото Александра Зимина