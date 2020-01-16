Путин готов к переменам, а вы? Идеи президентского послания, которые могут повлиять на жизнь рязанцев

В среду, 15 января, президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Речь главы государства стала, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.

Руководитель страны признал, что «сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены, а темпы изменений должны нарастать с каждым годом». Самые обсуждаемые темы выступления — финансовая поддержка семей и основательная правка Конституции.

Президент анонсировал целый букет поправок к основному закону, которые не особенно ограничивают полномочия первого лица, но четко регулируют требования к чиновникам и депутатам. С двойным гражданством или видом на жительство в другой стране сенатором, крупным чиновником или судьей теперь не станешь. Но и сейчас любого претендента на хлебную госдолжность или депутатский статус высокого уровня просвечивают, как рентгеном, на наличие порочащих связей и пятен на репутации.

Аппетит к размножению

В самом начале своего спича Путин признал серьезное падение рождаемости из-за вступления во взрослую жизнь поколения 90-х. Чтобы выбраться из демографической ямы, президент пообещал россиянам дополнительные подъемные.

С 1 января этого года предложено выплачивать материнский капитал (466 тысяч рублей) при появлении первенца. Кроме того, выплаты при рождении второго ребенка увеличат на 150 тысяч рублей — до 616 тысяч.

По мысли Путина, при рождении третьего ребенка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. Президент распорядился продлить программу маткапитала как минимум до 2026 года.

Если учесть, что в Рязанской области с 1 января этого года региональный материнский капитал увеличился до 72 242 рублей, то при рождении первого ребенка рязанская семья может вложить в улучшение жилищных условий почти полмиллиона рублей — треть стоимости скромной однокомнатной квартиры в спальном районе Рязани.

Путинская щедрость, скорее всего, спровоцирует рост цен, как на первичное, так и на вторичное жилье в Рязани.

В 2018 году в Рязанской области родились 10 273 ребенка и, если учесть, что показатели 2020 года будут сопоставимыми и большинство детей, рождающихся в нынешних семьях — это первенцы, то на выплаты маткапитала в нашем регионе только за один год потребуется более 4 миллиардов рублей.

Дошел до горячего

Кроме того, Путин заявил о необходимости ввести с этого года выплаты за детей от 3 до 7 лет . На них смогут претендовать семьи, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека: сначала новые выплаты составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, а в следующем году достигнут 11 тысяч рублей.

На конец 2019 года каждый восьмой рязанец зарабатывал меньше 11 тысяч рублей. А значит, для выполнения президентского поручения потребуется как минимум еще несколько сот миллионов.

Кому еще добавки?

Чадолюбие президента не ограничилось младенцами и дошкольниками. В своем послании он предложил обеспечить до 1 сентября 2023 года «бесплатным горячим и здоровым питанием» всех учеников начальной школы.

Конечно, можно порадоваться за будущих учеников 1-4 классов. Главное, чтобы чиновники, которые отвечают за поставки вкусной еды в школьные столовые, не оказались столь же «порядочными», как фигуранты скандального дела с рязанским МП «Детское питание».

Глава страны не забыл и об учителях, поручив вести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств бюджета, при этом сохраняя все действующие региональный выплаты.

При средней зарплате в 32 тысячи рублей региональные педагоги, которые являются еще и классными наставниками, получат 16-процентную прибавку к жалованию.