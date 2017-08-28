Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Однажды на лекции, посвященной Шведскому экономическому чуду конца XX века, я услышала неожиданное заявление от профессора экономики преклонных лет: «Нам помогло то, что наши дети оказались брошенными».

Когда родители посвящали себя работе, их отпрыски в благополучной Европе проводили время за первыми персональными компьютерами или в игровых клубах. Они сутки напролёт пропадали в новой реальности, и некому было и оттуда извлечь. Психологи били тревогу. Но! В начале века XXI многие из детей, почти что социальных аутистов, вдруг стали отличными программистами, учеными, иными словами, драйверами экономического роста. На рынок IT технологий пришли те, кто часами зависал в первых компьютерных игрушках.

Несомненно, это спорный вопрос, но факт остается фактом: из любой пагубной привычки (особенно, когда пагубность не доказана) можно извлечь пользу. То, что сегодня беспокоит родителей всего мира, возможно, обернется благом при правильном подходе семьи.

На том семинаре я, мама двоих мальчиков, выдохнула и решила, что ноутбук своему четверокласснику, пожалуй, приобрету. Пусть делает мне презентации для работы время от времени. И вот я отправляюсь в магазин электронной техники сдаваться на милость продавца-консультанта.

Ноутбук как репетитор

«К нам приходят в поисках мостика к интересам ребенка, — рассказывает консультант магазина „ Элекс “ Александр Катков. — Ведь ноутбук много пользы способен принести подростку. Я отговариваю родителей от излишней экономии и ориентирую их на качественную технику именно из-за желания увлечь чадо полезным. К примеру, сегодня дети сходят с ума от видеоброгеров и сами подражают им. Отлично. Пусть учатся снимать и монтировать видео. Обрабатывать фото. Для этого нужны хорошая видеокарта и мощный процессор.

Грамотный специалист по продажам прежде, чем давать советы и убеждать в покупке, выяснит, для чего вы покупаете товар. Учеба? Видеомонтаж? Мощные игрушки? То же видео или графические редакторы требуют мощного видеообеспечения, причем, если дети тянутся к творчеству, что технику лучше брать с „запасом“. Чтобы через 2 года после обновления программ ноутбук не зависал».

Александр Катков, отдел продаж « Элекс »:

«Вы думаете, что покупаете игрушку ребенку, а на самом деле вы формируете подход к вещам и продукту, который эти вещи позволяют производить. Купите ноутбук, отведите ребенка в кружок программирования. Позвольте ему творить, создавать, поддерживайте его, и вы удивитесь, что игрушки, ради которых он просил технику, отойдут на второй план».

Итак, что нужно знать родителям при выборе ноутбука?

Оперативная память — не меньше 4 гб, а лучше 6 или 8. Хотя большинство программ сегодня работают с двумя, но это временно, нужен запас.

I-5 или I-7 процессоры — это еще лучше. Чем больше цифра, тем быстрее работает техника.

Выбирая видеокарту, смотрим на модель и объем памяти. Для указанных задач лучше брать GT 920 и выше.

Все остальные комплектующие примерно одинаковы у разных производителей.

Да, особняком стоят модели Apple . Там много встроенных программ, которые заточены на работу и с видеоредакторами, и с музыкой, а потому идеальны для творчества. Но Apple не бывает бюджетным. Не каждый родитель пойдет на такую покупку.

Гарантию в 12 месяцев дают все. Правда, крупные торговые сети дают еще и дополнительную гарантию или, как « Элекс », предлагают застраховать технику. В случае с детьми это очень актуально. Залитая клавиатура, разбитый экран, поражение от вируса — 12% от стоимости товара и техника будет в течение года чиниться бесплатно, что бы с ней не случилось.

Процессор — популярнее всего модели INTEl. INTEL COR I-3 и выше.

Позвони мне, позвони…

Ноутбук — подарок старшему. Он три года его ждал. А вот первоклассник младший с пяти лет грезил собственным смартфоном. Может, поэтому на вопросы, хочешь ли ты в школу, он утвердительно кивал. Еще бы. Школьнику в нашей семье полагается телефон. Это объективная реальность. Дети ходят на кружки, расписание постоянно меняется, родители работают и зачастую управляют чадом в режиме телефонных указаний.

Мария Колесникова, учитель начальных классов:

«Конечно, телефоны отвлекают ребят. В нашей школе правило — доставать их можно только в раздевалке, когда нужно позвонить родителям после уроков. Сами дети справиться с соблазном поиграть в игрушки не могут. А длительное пребывание в виртуальной реальности делает их менее приспособленными к реальности настоящей. Я против смартфонов.

Александр Катков, консультант магазина « Элекс »:

«С одной стороны телефон семилетке как таковой нужен лишь для связи с родителями. С другой, дети сегодня очень продвинуты. Им телефон интересен возможностью смотреть видео и играть в игры, отправлять сообщения и общаться в соц.сетях. Поэтому с родителями я сначала выясняю, опять-таки, для чего и как будет использоваться телефон».

Юлия Гудова, мама 10-летнего сына:

«Мы отказались от интернета. Это было мое условие. Потому что я не могла контролировать его свободное время. Что он делает в раздевалке перед бассейном? Общается с ребятами или играет в танки? Поэтому мы брали сыну самый простой смартфон. Главное, чтобы звонил».

Казалось бы, зачем сенсорный экран ребенку без интернета, когда есть дешевые надежные кнопочные?

Мой эксперимент годичной давности с простым вариантом «для звонков» провалился. Сын попросту забывал немодный гаджет дома. У подростков свои критерии, и даже если свободного доступа к играм и соц. сетям нет, аргумент «что скажут ребята» все еще актуален.

Продолжает Александр Катков:

«Основная масса родителей ищет бюджетные модели. Здесь мы советуем тщательно подумать. Совсем дешевые красавцы на витрине манят ценой, но! Их процессор не рассчитан на часовые «танчики», а слабоватый сенсор выражаясь языком подростков «лагает», то есть не успевает за ловкими пальчиками ребенка. Поэтому выбирать предлагают из компромиссных вариантов. Samsung, LG, некоторые модели Lenovo. У китайцев появились производители, которым можно доверять. И все же повторюсь, ориентируйте ребенка на то, что телефон — это, прежде всего, телефон. Часовые игры на нем приводят к перегреву батареи и ее износу. Так что или дорогие мощные модели: играй — не хочу. Или средний вариант ценовой категории 5-7 тысяч рублей. Играть и смотреть видео, даже снимать неплохие кадры, можно. А вот дешевые аналоги неизвестных фирм -лотерея. То ли будет работать, то ли нет».

Умные часы

«Я в телефоне как в источнике контакта с сыном разочаровалась, — делится опытом еще одна мама, Марина Змичиревская. — Он то забудет телефон, то разрядит, то положит где-нибудь. На улицу так вообще со смартфоном не хочу отпускать — потеряет. Наш выход — умные часы».

Относительная новинка в электронных магазинах. Часы, совмещающие функции телефона и спортивного гаджета. Они измеряют пульс и шаги. С помощью приложения родители видят траекторию передвижения ребенка. Программирование гаджета позволяет получать сигнал, если малыш отклонился от разрешенной территории прогулки. Умные часы даже могут подать сигнал SOS и подскажут, если ребенок снял их или надел, скажем, на кошку.

Мы ввели память телефона номера родителей и дедушки. Теперь связаться с нами легко и нет нужды следить за телефоном. Да и игрушки от прогулок на воздухе не отвлекают

Александр Катков, консультант магазина « Элекс »:

Это новый гаджет. Его спрашивают продвинутые родители. Не могу сказать, что массово, но вместе с тем, он будет востребован. Это безопасность ребенка и надежная связь. Батарейка у часов держит заряд лучше, часы не мешают ребенку, он не теряет их и не бросает.

Умные часы появятся в мамином письме Деду Морозу, ноутбук порадует именинника на 10-летие, а к первому сентября лежит коробочка со смартфоном. К школе мы лично готовы, а вы?