Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
Вопрос: Законно ли требование работника кинотеатра предъявить паспорт для подтверждения возраста зрителя?
Ответ: Федеральным законом
К такой информации отнесена, в том числе информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, в том числе к самоубийству, либо жизни или здоровью иных лиц; способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и жестокости; оправдывающая противоправное поведение; содержащая нецензурную брань; содержащая информацию порнографического характера.
В случае возникновения сомнения в достижении зрителем, желающим приобрести входной билет, совершеннолетия работник кинотеатра, осуществляющий продажу билетов на сеанс или лицо, контролирующее проход на показ фильма, вправе потребовать у посетителя документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить его возраст, в том числе паспорт, документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
Таким образом, требования работника кинотеатра предъявить паспорт для подтверждения достижения зрителем 18-летнего возраста являются правомерными.
Подготовлено прокурором Сапожковского района Натальей Качановой
© RZN.info