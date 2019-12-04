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12:11, 4 декабря 2019 5 771
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Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт? 1

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Вопрос: Законно ли требование работника кинотеатра предъявить паспорт для подтверждения возраста зрителя?

Ответ: Федеральным законом от 01.05.2019 № 93-ФЗ внесены изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в силу которых на организаторов зрелищных мероприятий, в том числе осуществляющих демонстрацию фильмов, которые содержат информацию, запрещенную для распространения среди детей, возложена обязанность не допускать на такое мероприятие лиц, не достигших 18-летнего возраста.

К такой информации отнесена, в том числе информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, в том числе к самоубийству, либо жизни или здоровью иных лиц; способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и жестокости; оправдывающая противоправное поведение; содержащая нецензурную брань; содержащая информацию порнографического характера.

В случае возникновения сомнения в достижении зрителем, желающим приобрести входной билет, совершеннолетия работник кинотеатра, осуществляющий продажу билетов на сеанс или лицо, контролирующее проход на показ фильма, вправе потребовать у посетителя документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить его возраст, в том числе паспорт, документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

Таким образом, требования работника кинотеатра предъявить паспорт для подтверждения достижения зрителем 18-летнего возраста являются правомерными.

Подготовлено прокурором Сапожковского района Натальей Качановой


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