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13:13, 13 февраля 2020 30

Отвечает прокуратура. Как узнать, есть ли организация в сводном плане проверок?

Отвечает прокуратура. Как узнать, есть ли организация в сводном плане проверок?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Вопрос: Как узнать, есть ли ваша организация в сводном плане проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?

Ответ: Чтобы это сделать, необходимо в специальном разделе на сайте Генпрокуратуры России («Единый реестр проверок. Сводный план проверок») указать ИНН.

После этого на сайте должна появиться информация о том:

  • какое ведомство будет проводить плановую проверку организации;
  • какими будут цель и форма проверки;
  • в каком месяце состоится проверка и сколько она продлится.

Если поиск на сайте не дал результатов, то, соответственно, искомого юридического лица или индивидуального предпринимателя в плане нет.

Также необходимо иметь ввиду, что в план не включается информации о некоторых видах проверок (например, налоговых, валютных, таможенных).

Подготовлено старшим помощником прокурора области по правовому обеспечению.


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