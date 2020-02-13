Отвечает прокуратура. Как узнать, есть ли организация в сводном плане проверок?

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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
Вопрос: Как узнать, есть ли ваша организация в сводном плане проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
Ответ: Чтобы это сделать, необходимо в специальном разделе на сайте Генпрокуратуры России («Единый реестр проверок. Сводный план проверок») указать ИНН.
После этого на сайте должна появиться информация о том:
Если поиск на сайте не дал результатов, то, соответственно, искомого юридического лица или индивидуального предпринимателя в плане нет.
Также необходимо иметь ввиду, что в план не включается информации о некоторых видах проверок (например, налоговых, валютных, таможенных).
Подготовлено старшим помощником прокурора области по правовому обеспечению.
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