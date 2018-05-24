От мала до велика. Альфа-Банк выходит к рязанскому бизнесу

Альфа-Банк в Рязани заявил о расширении сотрудничества со средними и крупными компаниями.

Ведущий российский частный банк, известный своими современными технологиями и удобством, предложил корпоративным клиентам — компаниям, относящимися к среднему и крупному сегментам бизнеса, — целую линейку финансовых решений.

Об инновационных продуктах банка для юридических лиц, особенностях рязанского рынка корпоративных клиентов и амбициозных планах на будущее RZN.info рассказала управляющая операционным офисом «Аркада» Светлана Чернышова.

Корпоративный акцент

Светлана Ивановна, почему Альфа-Банк сейчас расширяет взаимодействие с корпоративными клиентами в нашем регионе?

Без весомой банковской поддержки бизнесу сложно двигаться вперед, а в Альфа-Банке для этого есть преимущества: скорость принятия решений, высокий уровень экспертизы, в том числе и отраслевой, новейшие технологии и сервис, серьезная репутация, наконец. «Альфа» — ровесник банковской системы новой России, у нас колоссальный опыт работы с клиентами в корпоративном сегменте.

В Рязани банк работает с 2006 года. Здесь «Альфа» начиналась с обслуживания розничных клиентов, затем — услуги для предпринимателей. А сейчас мы готовы предоставить рязанским предприятиям среднего и крупного бизнеса наши продукты с учетом специфики и потребностей бизнеса, которыми давно и охотно пользуются компании в других регионах. На сегодняшний день нашими клиентами в Рязанской области уже являются 1 700 юридических и 23 тысячи физических лиц. Если говорить о корпоративных клиентах, то на долю АО «Альфа-Банк» приходится 7% рязанского рынка, и мы планируем продолжать наращивать эту долю.

Индикаторы благополучия

А в чем, на ваш взгляд, состоит специфика нашего региона? С предприятиями каких отраслей вы взаимодействуете наиболее продуктивно?

Рязанская область — традиционно успешный в аграрном отношении регион, а различные программы по импортозамещению помогли многим сельхозпроизводителям выгодно развивать свой бизнес.

Учитывая специфику Рязанской области, наши основные клиенты — это предприятия агропромышленного комплекса, компании, работающие в сфере теплоэнергетики, строительного бизнеса с оборотом не менее 350 млн рублей в год.

При поддержке Минэкономразвития банк разрабатывает сразу несколько перспективных проектов для сельского хозяйства и экономики региона.

Деньги работают круглосуточно

А какие особенные предложения для бизнеса есть в арсенале вашего банка на сегодняшний день?

Один из наших эксклюзивных продуктов — онлайн кредитование бизнеса на сумму до 30 млн рублей без предъявления пакета документов. Заявитель предоставляет лишь анкету. Срок ее рассмотрения — три дня. Таким образом, от момента подачи заявки до получения денег проходит пять дней, причем, как вы понимаете, заемщику не нужно тратить время на сбор и подачу необходимых бумаг.

Наши корпоративные клиенты могут получать кредиты на развитие бизнеса и на личные нужды по льготным ставкам.

Для тех, кто выбрал расчетно-кассовое обслуживание, в Альфа-Банке существует специальный пакет услуг «Конструктор», благодаря которому предприятие достигает существенной экономии средств на обслуживании за счет исключения неактуальных для него финансовых опций.

Представитель рязанского региона может не быть клиентом банка, но все равно получить высококвалифицированную консультацию специалиста для заключения внешнеторгового контракта, направив свой запрос через сайт банка.

В нашем арсенале также передовые цифровые технологии, позволяющие частному лицу получить любую услугу онлайн, в том числе подать заявку на кредит, открыть счет, пополнить депозит приобрести валюту по курсу ММВБ.

За счет удобной системы управления расчетным счетом деньги работают на вас круглосуточно. А оперативно и без комиссии снять наличные помогут более 150 банкоматов общей сети банков-партнеров.

В банке действительно много выгодных продуктов. Так, обладатели нашей пластиковой карты CASH BACK — как юридические, так и физические лица — получают кэшбек 1% при совершении любых покупок, 5% при посещении кинотеатров, ресторанов и кафе и 10% при заправке автомобилей. Это сегодня одно из наиболее привлекательных предложений по кэшбэку на рынке.

Наши клиенты-предприниматели получают сертификаты на услуги по юридическому сопровождению сделок, помощь в продвижении в интернете и поиске собственных клиентов и партнеров в Клубе клиентов Альфа-Банка.

В Рязанской области работают филиалы нескольких десятков российских банков. Почему при столь широком разнообразии предложений рязанским бизнесменам стоит обращаться именно к вам?

Альфа-Банк — это банк высокой степени надежности, системообразующий и, при этом, частный, не попадающий под какие-либо санкции. Это весомый аргумент.

Мы удобные, гибкие, технологичные и постоянно развиваемся. Наша задача — предоставить клиенты максимум услуг, которыми можно воспользоваться удаленно. Сегодня все меньше клиентов, которые хотят тратить свое время на посещение офиса банка. Ведь гораздо проще и комфортнее управлять финансами со смартфона или планшета!

Бизнес банка стабилен и успешен. По результатам 2017 года мы стабильно занимаем позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. Финансовые результаты банковской группы составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проверены аудиторами компании PriceWaterhouseCoopers.

В феврале 2018 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг «Альфа-Банка» до «BB+" c «BB», прогноз по рейтингу «Стабильный». Это высший рейтинг среди российских частных банков. Он свидетельствует о высоком уровне нашей надежности и кредитоспособности.

Для нас это очень важное достижение. По итогам 2017 года мы получили номинацию «Лучший банк 2017». Это взвешенное и независимое признание как банковского профессионального сообщества, так и наших клиентов.