ОСАГО с «прицепом». Страховщики придумали новые уловки для автолюбителей

Представьте себе ситуацию, что при покупке хлеба вам принудительно и за дополнительную плату выдают три экземпляра финско-бурятского разговорника, а отдельно оба товара приобрести невозможно.

«Явный абсурд и грубое нарушение закона», — воскликнет рассудительный читатель.

Действительно такую ситуацию представить сложно, впрочем на региональном рынке страховых услуг все чаще клиенты попадают в схожую ситуацию.

Или, например, ярого поклонника классического балета вместе с билетами на «Ромео и Джульетту» заставят доплатить за «счастливую» возможность присутствовать на батле двух не стесняющихся в выражениях рэперов.

Убыточный полис

В последнее время при оформлении полиса обязательного страхования автогражаднской ответственности (ОСАГО) клиентам навязывают дополнительные услуги. Насколько законны такие действия? Можно ли отказаться от таких услуг? Почему на рынке появляются подобные спецпредложения?

Начнем наше мини-расследование с последнего вопроса. Дополнительные виды страхования, как правило, предлагаются, для того, чтобы минимизировать убытки. Дело в том, что работа ОСАГО в большинстве случаев не приносит страховщикам какой-либо выгоды. Напротив даже в крупных компаниях это вид страхования на 70-80% убыточен. Опрошенные нами эксперты, признавая это, настоятельно просили не цитировать их в статье, так как «"автогражданка» — больная и щекотливая тема".

На взгляд многих профессионалов рынка, федеральное законодательство загоняет бизнесменов в слишком узкие рамки и возможностей для эффективной конкуренции в данном сегменте немного.

Именно из-за низкой привлекательности ОСАГО страховщики вынуждены в нагрузку предлагать клиентам другие куда более доходные продукты такие как страхования жизни, квартиры, загородного жилья. Надежные, дорожащие своей репутацией компании (а на рязанском рынке таковых большинство) обычно не навязывают дополнительные продукты, а всего лишь корректно рассказывают о преимуществах и новых возможностях, которые открывает клиенту тот или иной полис.

Страховка без принуждения

Если же страховщик отказывает в оформлении ОСАГО только потому, что клиент не желает страховать жизнь, квартиру или какие либо другие объекты, то на него можно подать в суд. Закон будет на стороне клиента.

Страхование жизни и ОСАГО — разные страховки, не зависящие друг от друга. Страховщики имеют право лишь ознакомить с существующими в компании предложениями. Все остальное можно расценивать как навязывание дополнительных услуг. Если передать в суд доказательства умышленного, необоснованного уклонения страховой компании от оформления договора ОСАГО, страховщик не только получит штраф, но может и лишиться лицензии.

Согласно закону «О защите прав потребителей», принятому 7 февраля 1992 года, обуславливать одну покупку другой недопустимо. Действия такого рода считаются навязыванием.

Бывает, что клиент оформил соглашение ОСАГО, но не знал, что вместе с этим ему навязали дополнительные услуги и получил такую информацию после подписания договора.

На этот случай, у страховщиков действует так называемый период охлаждения в течении которого клиент может обратиться в компанию и отказаться от дополнительных услуг.

Трезвый расчет

Оптимальное решение для тех кто собирается приобрести или продлить полис ОСАГО — с помощью интернет-калькулятора рассчитать стоимость своего полиса ОСАГО самостоятельно, и найти адекватного страховщика, предлагающего обязательное страхование без навязанных дополнительных услуг. Кроме того сейчас существует возможность самостоятельно оформить электронный полис ОСАГО, в котором никаких допуслуг значиться не будет. Не исключено что именно такие полисы «автогражаднки» в ближайшие годы станут обязательными.

Для автолюбителей есть и еще одна хорошая новость. Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении страховых выплат по европротоколу до 100 тысяч рублей. Напомним, европротокол — возможность, не ожидая приезда ГИБДД, оформить аварию без пострадавших. Сейчас максимальная сумма ущерба, которую можно возместить таким образом, составляет 50 тысяч рублей. Количество оформляемых таким образом происшествий в последние годы растет. В целом по стране, по данным «Коммерсанта», доля европротокола составляет 30%.