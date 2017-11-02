Около трех тысяч рязанцев встретились с командой спецпоезда ЛДПР. Видео

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Около трех тысяч рязанцев встретились с командой спецпоезда ЛДПР. Депутаты и специалисты партии работали на территории Рязанской области 2,5 часа, сообщил RZN.info координатор регионального отделения партии Дмитрий Панкин.
29 октября «поезд помощи Жириновского» сделал пять остановок на территории области. Он проехал примерно 500 километров. Состав прибыл к рязанцам после посещения Пензенской области, а затем отправился в Мордовию.
Команда спецпоезда приняла около тысячи письменных обращений граждан во фракцию ЛДПР в Госдуме и лично к председателю партии Владимиру Жириновскому. На бесплатную партийную газету подписались более 500 семей. Встречавшие поезд рязанцы получили более семи тысяч сувениров и брошюр.
По данным службы безопасности, как и положено в случаях массовых мероприятий, на всех станциях были полицейские и медики.
Руководил политической работой поезда ЛДПР на территории Рязанской области депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Александр Шерин. Он уточнил, что одной из основных задач работы спецпоезда является сбор объективной информации о жизни населения.
Отмечается, что в выступлениях Шерина прозвучала конструктивная критика всех уровней рязанской власти. Также депутат ответил на вопросы избирателей и пригласил желающих на личный прием, который он проведет в пятницу, 3 ноября, в Рязанском региональном отделении партии с 9:00 до 13:00, по адресу: улица Вокзальная, дом №11.
Следующим мероприятием партии станет митинг 4 ноября на площади Ленина.
Отмечается, что спецпоезда ЛДПР — уникальная форма работы с российскими избирателями, аналогов которой нет в новейшей истории. Российские железные дороги имеют разветвленную сеть и при использовании этого фактора юристам, агитаторам, депутатам партии удается держать самую непосредственную связь с жителями всех населенных пунктов, полустанков и городов-миллионников.
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