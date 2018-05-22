О мультфильмах. Как развлечь ребенка и хорошо провести с ним время

Мультфильмы любят и дети, и взрослые, а совместный просмотр ярких лент гарантирует хороший отдых для всей семьи.

При этом качественный мультик может не только поднять настроение, но и научить чему-нибудь новому и интересному.

А найти фильм для семейного просмотра всегда можно в онлайн-кинотеатре Ivi.ru, который уже сейчас готов предложить рязанским зрителям следующие ленты:

Хороший динозавр

Мультфильм «Хороший динозавр» рассказывает, что могло бы быть, если бы динозавры не вымерли, а на протяжении всего этого времени эволюционировали в разумных существ. При этом, согласно сюжету, развитие людей осталось крайне примитивным.

Картина показывает историю апатозавра Арло, который ищет свое место в жизни, но боится окружающего мира. Дружба с человеком меняет его жизнь, они вместе учатся новому и преодолевают трудности.

Головоломка

Полнометражный мультфильм «Головоломка» рекомендуют к просмотру не только детям, но и взрослым. В картине человеческие эмоции оживают и показывают свою роль в жизни людей. Главная героиня мультика — обычная девочка Райли. Она учится в школе и пытается справиться со сложными ситуациями. Каждая эмоция старается стать главной, поэтому в голове у Райли возникает полная неразбериха. Для того, чтобы девочка стала счастливой, эмоции должны будут помириться и научиться действовать сообща.

Подводная эра

Мультик «Подводная эра» показывает будущее, где всю Землю покрыли океаны. В новом подводном мире живут множество разных существ, который попадают в приключения. Осьминог-гримпотевтис с друзьями потеряли свой дом и отправились в путешествие. Они попали в затопленную Арктику, где их ждали неожиданные встречи.

Кот Гром и заколдованный дом

«Кот Гром и заколдованный дом» — это истории котенка, которого выбросили на улицу. Он попал в дом фокусника Лоренцо, и тот решил приютить котенка. Однако Грому придется столкнуться с разными опасностями. Материал подготовлен при помощи материалов онлайн-кинотеатра Ivi.ru.