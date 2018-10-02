Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

Не секрет, что машина требует вложений, постоянного контроля и замены расходных материалов.

Однако теперь найти, заказать и получить на руки любую запчасть рязанцам стало проще. Это можно сделать, не отходя от домашнего или рабочего компьютера и даже с телефона — без очередей и ожидания.

В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф .

Здесь автовладельцы могут оперативно подобрать нужную запчасть, автохимию, расходные материалы и автоаксессуары на выгодных условиях, а также удобно оплатить свой заказ онлайн и получить его по выбранному адресу.

Никто не хочет переплачивать

У традиционных магазинов цены зачастую выше, потому что приходится арендовать торговые залы и складские помещения. Интернет-магазину ПроДеталь.рф не требуются большие залы со множеством витрин.

А покупателям всего лишь нужно внести данные в форму на сайте . Чтобы подобрать деталь, достаточно указать модель и марку авто.

Представители интернет-магазина отметили, что доступные цены привлекают не только простых автолюбителей, но и перекупщиков.

А точно деталь подойдет?

В распоряжении магазина ПроДеталь.рф 50-60 миллионов наименований товаров, две тысячи поставщиков. Клиентов уверяют в том, что они смогут без особых проблем подобрать автозапчасти практически на любую модель и марку автомобиля. При этом менеджеры несут ответственность за подбор деталей и заинтересованы продавать только качественный товар, чтобы автовладельцы возвращались в из магазин.

«Многие водители даже в привычных автомагазинах опасаются совершать покупку, ссылаясь на возможный обман со стороны продавца. ПроДеталь.рф гарантирует качество любого товара по приемлемым ценам», — заявили представители интернет-магазина.

Здесь продают как оригинальные автозапчасти , которые поступают на конвейеры заводов-производителей автомобилей, так и сертифицированные детали , изготовленные по лицензии. А для тех, кто предпочитает более дешевый вариант, в каталоге есть широкий выбор контрактных (б/у) запчастей.

Кроме того, на сайте можно воспользоваться формой простого поиска — по VIN . Для этого необходимо лишь заполнить основные пункты запроса: указать VIN-номер автомобиля, свои контактные данные и список необходимых запчастей. По информации на сайте уже в течении часа (в рабочее время) клиенту придут коды (артикулы) запчастей для заказа.

Выбор за покупателем: доставка или покупка в магазине

Подобрать, оплатить и получить товар рязанцы могут в филиале магазина по адресу: улица Типана, дом 7. Он работает с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 10:30 до 15:00 в субботу. Телефон: 8 (4912) 575-034.

Для тех, у кого нет такой возможности, существует бесплатная доставка на заказ от 3000 рублей. При меньшей сумме заказа цена доставки по Рязани составит всего 150 рублей.