Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

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Не секрет, что машина требует вложений, постоянного контроля и замены расходных материалов.
Однако теперь найти, заказать и получить на руки любую запчасть рязанцам стало проще. Это можно сделать, не отходя от домашнего или рабочего компьютера и даже с телефона — без очередей и ожидания.
В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.
Здесь автовладельцы могут оперативно подобрать нужную запчасть, автохимию, расходные материалы и автоаксессуары на выгодных условиях, а также удобно оплатить свой заказ онлайн и получить его по выбранному адресу.
Никто не хочет переплачивать
У традиционных магазинов цены зачастую выше, потому что приходится арендовать торговые залы и складские помещения. Интернет-магазину ПроДеталь.рф не требуются большие залы со множеством витрин.
А покупателям всего лишь нужно внести данные в форму на сайте. Чтобы подобрать деталь, достаточно указать модель и марку авто.
Представители интернет-магазина отметили, что доступные цены привлекают не только простых автолюбителей, но и перекупщиков.
А точно деталь подойдет?
В распоряжении магазина ПроДеталь.рф 50-60 миллионов наименований товаров, две тысячи поставщиков. Клиентов уверяют в том, что они смогут без особых проблем подобрать автозапчасти практически на любую модель и марку автомобиля. При этом менеджеры несут ответственность за подбор деталей и заинтересованы продавать только качественный товар, чтобы автовладельцы возвращались в из магазин.
«Многие водители даже в привычных автомагазинах опасаются совершать покупку, ссылаясь на возможный обман со стороны продавца. ПроДеталь.рф гарантирует качество любого товара по приемлемым ценам», — заявили представители интернет-магазина.
Здесь продают как оригинальные автозапчасти, которые поступают на конвейеры заводов-производителей автомобилей, так и сертифицированные детали, изготовленные по лицензии. А для тех, кто предпочитает более дешевый вариант, в каталоге есть широкий выбор контрактных (б/у) запчастей.
Кроме того, на сайте можно воспользоваться формой простого поиска — по VIN. Для этого необходимо лишь заполнить основные пункты запроса: указать VIN-номер автомобиля, свои контактные данные и список необходимых запчастей. По информации на сайте уже в течении часа (в рабочее время) клиенту придут коды (артикулы) запчастей для заказа.
Выбор за покупателем: доставка или покупка в магазине
Подобрать, оплатить и получить товар рязанцы могут в филиале магазина по адресу: улица Типана, дом 7. Он работает с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 10:30 до 15:00 в субботу. Телефон: 8 (4912) 575-034.
Для тех, у кого нет такой возможности, существует бесплатная доставка на заказ от 3000 рублей. При меньшей сумме заказа цена доставки по Рязани составит всего 150 рублей.
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