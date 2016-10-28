Компания «Мармакс» предложила рязанцам комфортные коттеджи в Алеканове

Экология и тишина, это далеко не все причины, которые могут повлиять на покупку дома за чертой мегаполиса.

Большая часть клиентов «Мармакс» — это семьи с детьми и решающим значением при принятии решения о покупке дома, является забота о них. Молодые семьи задумываются о переезде еще на стадии планирования пополнения, чтобы у будущей мамы была возможность проводить время на свежем воздухе, что, безусловно, пойдет только на пользу будущему ребенку. И это стремление мы поддерживаем.

Создавая коттеджные поселки «Сказка Алеканово» и «Сказка в Лесу» Алеканово сотрудники компании «Мармакс» учли привычные потребности клиентов, позволяющие жить на природе с городским комфортом. Отсутствие рамок и границ, привычных для городской суеты. Захотелось уединения и приятных слуху звуков живой природы? Нужно всего лишь выйти за пределы своего двора и захватить с собой корзинку, здесь и ягоды и грибы в изобилии.

Некоторые приобретают загородное жилье для того, чтобы иметь возможность выращивать экологически чистые зелень, овощи и ягоды, о которых жители города забыли. Для многих даже маленький урожай приносит небывалую радость.

В своем доме точно не возникнет ситуации, когда сломался лифт и нужно подниматься на 15-й этаж с сумками, коляской или велосипедом. Да и вообще, коляску или велосипед можно оставить на крыльце или террасе.

Поселок «Сказка в Лесу» окружает густой хвойный лес, Алекановкие озера и река Ока

Каким же сказочным может быть всеми любимый праздник — Новый год. На каждом участке поселка «Сказка в Лесу» обилие сосен, наряжаете любую каждый год. И это без сомнений доставит огромное удовольствие и взрослым и детям.

Есть еще одна причина, которая, безусловно, огромный плюс в пользу загородной жизни — дети должны знать не по картинкам, что такое лес, луг, речка и расти в их окружении. Наши поселки окружает густой хвойный лес, Алекановкие озера и река Ока.

Собираться большими компаниями друзей и родных гораздо приятнее в собственном доме и просторном дворе, во-первых много места, во-вторых вы ни кому не мешаете, гуляйте весело и столько, сколько вам нужно.

А проблема с парковкой, которая для рязанцев стоит крайне остро в последние годы, исчезнет навсегда. Знакома ситуация, когда около дома ваше парковочное место занято кем-то другим? Или вам приходится идти несколько кварталов с парковки до дома и опасаться, как бы вашей машине не выбили окна и не прокололи шины. В наших коттеджных поселках машина всегда будет находиться в непосредственной близости с домом. Парковочное пространство всегда принадлежит только вам.

Сотрудники компании «Мармакс» готовы построить дом по вашему проекту

Создавайте в своем доме собственный мир — уникальную планировку, соответствующую потребностям семьи, это делается еще на стадии, когда выбора будущего дома. Проекты компании «Мармакс» способны удовлетворить практически любые потребности, а также сотрудники компании готовы построить дом по вашему проекту. Построив новый дом, вы не столкнетесь с проблемами, которые оставили прежние хозяева в виде запущенных коммуникаций, нелегальных конструкций и прочих портящих жизнь «сюрпризов».

Городской комфорт загородного дома и забота о детях — важнейшие в списке причин, по которым стоит выбирать жизнь за городом.

Выберете загородную жизнь в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово вместе с нами.