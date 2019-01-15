Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Новый год — это замечательная возможность изменить свою жизнь к лучшему. Сеть книжных магазинов «Читай город» подготовила подборку книг, которые помогут поверить в себя и вдохновят на перемены.

Их авторы — известные психологи, специалисты по личной эффективности, мотивационные спикеры, популярные блогеры и просто люди, которые сумели развернуть свою жизнь на 180 градусов, найти призвание и счастье.

Они делятся своим опытом и дают практические советы, как воплотить мечты в реальность. Читайте и вдохновляйтесь!

Твой лучший год

Майкл Хайятт уверен, что этот год имеет все шансы стать лучшим. Не важно, что кто-то завален делами, вес никак не придет в норму, а брак трещит по швам и дети совершенно отбились от рук.

Прошлое не определяет будущего, утверждает автор. Его определяет только решимость что-то изменить.

Майкл Хайятт предлагает простую систему превращения следующих 12 месяцев в настоящий марафон, задача которого — избавиться от ограничивающих убеждений и научиться достигать больших целей. Он представляет читателям пять главных шагов, которые сделают этот год:

Шаг 1. Избавляемся от всех «не могу» и «не умею», засевших в вашей голове;

Шаг 2. Превращаем большие разочарования в гигантские возможности;

Шаг 3. С помощью семифазовой методики трансформируем мечты в конкретные цели;

Шаг 4. Тренируем «мышцу» мотивации;

Шаг 5. Осваиваем набор приемов, который не даст нам уклониться от достижения своих целей.

К дзену на шпильках

Автор этой книги — Елизавета Бабанова — психолог, писатель, жена предпринимателя, создатель 24 научных публикаций и 15 образовательных программ для женщин.

С 2012 года ее блог помогает сотням тысяч людей раскрыть свои таланты, найти любимое дело и построить счастливые отношения.

Дважды она начинала с нуля. Сначала в 15 лет, когда из маленького города одна уехала учиться в США, а второй раз, когда полностью разочаровалась в своей жизни. К чему привели ее поиски себя — в этой книге.

Счастлив по собственному желанию. 12 шагов к душевному здоровью

Андрей Курпатов создал уникальное практическое пособие по психотерапии. Книга содержит в себе подробное описание психических механизмов, приводящих к стрессу, и конкретные упражнения для борьбы с ним.

Как справиться с беспокойством и депрессией? Как перестать переживать на пустом месте и снять напряжение? Как научиться жить с чувством радости и внутренней гармонии? Все это возможно, уверен автор книги «Счастлив по собственному желанию».

Книга челленджей. 60 практичных программ, формирующих полезные привычки

В книге Розанны Каспер читатели найдут 60 идей для 30-дневного челленджа во всех аспектах жизни, включая фитнес, питание, уход за собой, осознанность, продуктивность, отношения, творчество и обучение. Все они созданы для того, чтобы помочь сфокусироваться на ежедневном выполнении определенных действий.

Последние три года автор книги провела в поисках, занимаясь месячными челленджами — от обучения игры на гитаре до написания романа и отказа от сахара. Ее успехи и поражения дали опыт относительно силы дисциплины, самоконтроля и выработки хороших привычек.

100 способов изменить жизнь

Автор этой книги — Лариса Парфентьева — изменила на 180 градусов свою жизнь и сейчас помогает тысячам людей найти свое призвание.

Она смогла ответить на вопросы, которые волновали многих:

Как мать-одиночка, которая 7 лет работала официанткой, стала лайф-коучем и помогла более чем миллиону человек найти свое предназначение?

Как мальчик из трущоб, у которого не было даже ботинок, смог стать актером и получить «Оскара»?

Где нашла силы 28-летняя девушка, оставшаяся одна с ребенком и жившая на социальное пособие, чтобы закончить книгу о мальчике-волшебнике, которая позже принесла ей мировую известность?

Очнись, детка

Рэйчел Холлис называют «Тони Роббинс для женщин». Она рассказывает миллионам читателей то, что другая не решиться поведать даже самой близкой подруге. Холлис озвучивает 20 мифов, которые отравляют жизнь большинству женщин. А потом развенчивает каждый из них, снабжая свои размышления трагичными, смешными, нелепыми и просто трогательными историями из собственной жизни.

Книга заставляет очнуться и по-новому взглянуть на свое настоящее и будущее. Разобраться со страхами, душевными травмами, мечтами, надеждами и начать двигаться к счастью.

Будет сделано!

Для многих достижение поставленных целей ассоциируется с внутренней борьбой и необходимостью чем-то жертвовать. Но путь к «лучшей версии себя» не обязательно должен быть долгим и тернистым, заявляет Никита Маклахов. Он уверен, что можно получать желаемое в комфортном режиме, что отказываться от старых привычек, тянущих назад, и приобретать новые, полезные, можно без мучений и насилия над собой.

Главное, по его мнению, осознать, для чего нужен результат (будь то цифра на весах, выученный иностранный язык или определенный уровень дохода), а после этого постепенно менять себя.

Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай-город», расположенных по адресам:

Московское шоссе, 65-а, ТЦ «М5 Молл»;

Первомайский проспект, 70 корпус 1, ТЦ «Виктория Плаза»;

Солотчинское шоссе, 11, ТЦ «Круиз».

Следить за новинками можно на страницах магазина «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассниках».