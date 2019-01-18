Джентльмены у дачи. Теперь рязанцы могут прописаться на даче без лишних хлопот

В конце декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства «Об упрощенном порядке признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Теперь прописаться на даче можно без предварительного обращения в суд.

Не секрет, что многие рязанцы имеют вполне приличные условия для проживания в садовых домиках, часть из них проводит там большую часть года, поэтому вопрос регистрации для этих людей весьма актуален.

«Земельный участок с домиком может быть расположен в любом населенном пункте, — рассказывает председатель регионального отделения Союза садоводов России Александр Лукинский. — Единственный запрет на строительство и регистрацию жилых домов касается земель, предназначенных исключительно для огородничества».

Естественно, сам дом должен быть пригоден для постоянного круглогодичного проживания и соответствовать установленным нормам. Высота дачного строения не может превышать трех этажей. Дом должен иметь адрес в населенном пункте и быть зарегистрирован в качестве жилого строения в Росреестре.

Аналогичные правоустанавливающие документы должны быть и на земельный участок

Также требуется наличие коммуникаций, отвечающие стандартам и санитарным нормам; в идеале объект должен быть защищен от возможности его затопления грунтовыми водами, речными и иными видами подтоплений.

Строение должно соответствовать требованиям инсоляции; иметь капительный крепкий фундамент; несущие стены, перегородки и перекрытия должны быть без трещин и существенных повреждений.

Дом должен обладать достаточной теплоизоляцией для поддержания температуры в доме минимум 18 градусов, а влажность не может превышать 80 процентов.

Если дом дачника действительно соответствует установленным стандартам, то он без помех сможет оформить свою прописку в нем. Для регистрации потребуются:

заявление о прописке;

паспорт заявителя;

технический паспорт БТИ;

квитанция об оплате пошлины;

доверенность (если делом занимается не сам заявитель, а его доверенное лицо).

«Рязанцы, пусть и не в массовом порядке, но все же регистрируются в своих дачных домиках, — поясняет Александр Лукинский. — Раньше это можно было сделать, обратившись в суд. Многих такая перспектива пугала, но на самом деле получить согласия юридической инстанции было несложно. Сейчас согласия судебных органов не требуется. Перед регистрацией надо присвоить дому адрес. В администрации поселения следует подтвердить статус жилого дома для вашего строения. Для этого создается комиссия которая выезжает на место и обследует объект на пригодность для проживания».

Напомним, что зарегистрироваться на даче можно через управление федеральной миграционной службы по месту будущего жительства либо через МФЦ, а также онлайн через портал госуслуг.

Новый порядок регистрации вступил в силу с 1 января 2019 года.