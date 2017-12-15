Деловая миссия рязанских бизнесменов в Белорусии

С 27 по 30 ноября представители малых и средних предприятий Рязанской области участвовали в бизнес-миссии в Республике Беларусь, которую организовал Рязанский Центр поддержки экспорта.

В рамках деловой программы рязанские экспортно-ориентированные компании посетили профильные предприятия и провели прямые переговоры с потенциальными деловыми партнерами.

Рязанскую область на бизнес-миссии представили производители GSM сигнализаций, фасадных термопанелей, сетеснастных материалов, металлических изделий, изделий из пластмасс, компания, оказывающая услуги по перевозкам, а также руководители «Регионального интегрированного центра — Рязанская область» и Рязанского Центра поддержки предпринимательства.

В первый день перед участниками выступил заместитель Торгового представителя России в Республике Беларусь Шевцов Павел Анатольевич.

При поддержке Торгового представительства организовали переговоры для ИП «Лебедянцев А.А.» с компаниями «Белтелеком», «Современные системы безопасности», «Авант техно», магазином систем безопасности «Торгсин» и «РМ-Комтрейд», а по итогам встречи с компанией «ИСБ-Контур» предприниматель достиг предварительных договоренностей о налаживании делового сотрудничества и возможности представительства в Минске.

Рязанские компании провели прямые переговоры с потенциальными партнерами

Для ООО «Касимовсетеснасть» организовали встречу с государственными объединениями мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству «Белводхоз» и руководителями рыболовных предприятий.

В рамках бизнес-миссии представители ООО «Вера» провели переговоры о разработке дозаторного оборудования и конвейерных линий для максимальной автоматизации собственного производства термопанелей. Также успешно прошли обсуждения с руководством минских строительных компаний, которых заинтересовал продукт, выпускаемый ООО «Вера», а с компанией «ВиртусСтрой» были достигнуты предварительные договоренности по открытию совместного предприятия по производству и монтажу термопанелей.

«Интересным за время поездки получился деловой визит на производство компаний „ФэшнСити Групп“ и „Практическая механика“. А руководитель предприятия по производству металлоконструкций „СтальМетКонструкция“ при личной встрече рассказал об особенностях и опыте работы своего предприятия», — поделился мнением предприниматель Сергей Тишин.

Бизнес-инкубатор Беларуси выступил в качестве организатора круглого стола на тему перспектив российско-белорусского делового сотрудничества и консультации предпринимателей юридической компанией по вопросам особенностей регистрации юридического лица и тонкостях ведения бизнеса в стране.

На круглом столе обсудили российско-белорусское деловое сотрудничество

На третий день делегация посетила компанию «EnCata», где познакомилась с инновационным сервисом конструкторской разработки и созданием программного обеспечения для стартап-продуктов в технических областях. Основатель компании Олег Кондрашов рассказал рязанским предпринимателям о международном сервисе «EnCata», который развивает инженерные разработки и стартапы от идеи до создания и запуска нового продукта в производство.

В последний день поездки организаторы подготовили для участников делегации посещение «Белаз Холдинг» для проведения переговоров о сотрудничестве.

«Бизнес-миссии по данному направлению являются эффективным инструментом для поиска деловых партнеров. Это связано с заранее сформированными запросами компаний, тщательной подготовкой представителей поддержки предпринимательства и серьезным настроем на сотрудничество у обеих сторон», — отметил руководитель Рязанского интегрированного центра Михаил Царапкин.

По итогам делового визита рязанские предприниматели находятся в процессе переговоров о реализации собственной продукции и открытии представительств на территории Республики Беларусь.