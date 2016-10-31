Дань моде или шабаш? Как рязанцы относятся к Хэллоуину

Светящиеся тыквенные фонарики Джека, черепа, летучие мыши на фоне полной луны, маскарадные костюмы на тему потусторонних сил — каждый год в конце октября эти атрибуты появляются во всех клубах города.

Древний кельтский праздник стал в России поводом для проведения вечеринок, при этом разделив общество на тех, кто за проведение праздника, и тех, кто против.

Первые говорят, что это всего лишь веселый маскарад и нарядиться в устрашающие костюмы — лишь забава. Молодежь отмечает праздник в клубах и на дискотеках, в которых в последний день октября традиционно проводятся Halloween-party. Например, рязанка Елизавета Симоянова, говорит, что Хэллоуин — это дань моде.

«Сходим с подружкой на вечеринку. В прошлые годы ходили в клуб „Планетарий“, а куда идти в этом году, еще не решили. Раньше брали костюмы напрокат, сейчас будем делать сами из подручных материалов. Есть идея смастерить костюм гадалки с шаром предсказаний, но не придумали пока, как сделать шар», — рассказала девушка.

В некоторых детских клубах отмечают Хэллоуин, рассказывая о древних английских традициях

Более того, в некоторых детских клубах отмечают Хэллоуин, рассказывая о древних английских традициях.

«У нас детский тематический клуб, мы делаем праздник не страшным, а скорее веселым, но с оттенком мистики. Украсим клуб в стиле Хэллоуина. Дети уже за месяц начали делать костюмы. У нас будет дискотека, английские конкурсы с подарками в виде маленьких тыкв», — поделилась руководитель детского клуба английского языка Оксана Евграфова.

Противники кануна Дня всех святых утверждают, что праздник чужд нашей культуре и сейчас искусственно насаждается в обществе. Многие готовы видеть в обрядах Хэллоуина чуть ли не шабаш.

В интернете можно видеть много призывов не отмечать Хэллоуин. Более того, в некоторых крупных городах стали появляться Антихэллоуины. Рязань, по сравнению с прошлыми годами, также дает бой этому празднику. Однако запретительные меры, к которым призывают некоторые радикально настроенные противники Хэллоуина, — не лучший способ сделать так, чтобы прекратить празднование этого дня.

Многие готовы видеть в обрядах Хэллоуина чуть ли не шабаш

Рязанский журналист, блогер, редактор группы «Новости Рязани ВКонтакте» Иван Крестьянинов считает, что общество должно само «выдавить» Хэллоуин из своей жизни. «Я лично способствую этому», — отметил он. «В нашем паблике мы будем поощрять организации, отказавшиеся проводить у себя Хэллоуин. Скажу прямо, таковых оказалось на удивление достаточно много. Это, я считаю, положительное явление. Можно, конечно, относиться к Хэллоуину как к карнавалу. Людям нравится веселиться, и это нормально. Но в данном случае — это пляски на костях. Образы, которые используются во время его празднования, не случайны и несут негатив», — добавил Крестьянинов.

Тем не менее, пока противники и сторонники спорят о том, что же такое Хэллоуин — веселый маскарад или сатанинский шабаш, и есть ли ему место в нашей культуре, молодежь готовит костюмы и тыквенные фонарики, чтобы, не углубляясь в теологические рассуждения, просто вволю подурачиться в клубах и на дискотеках.