Цикл познавательных статей о стройматериалах. Пять интересных фактов об асфальте

Пять интересных фактов об асфальте. «Капитал62» продолжил цикл познавательных статей о стройматериалах. Сегодня пять интересных фактов об асфальте.

1. Добывать и применять асфальт научились еще в Древнем Мире. Вавилоняне, египтяне и ассирийцы покрывали асфальтом стены домов и других сооружений, а также прокладывали дороги. Высокие вяжущие свойства позволяли использовать асфальт в качестве цемента при строительстве. В обработке поверхности посуды, лодок и кораблей асфальт заменял смолу. На примере Египта известны случаи применения асфальта в мумифицировании. Сохранились также древние записи, в которых асфальт наделяется лечебными свойствами.

2. Необычной особенностью Мертвого моря является то, что в нем образуется естественный асфальт в виде мелкой гальки и камушков черного цвета. В древние времена этот «иудейский асфальт» — битумную жидкость, всплывающую на поверхность озера — использовали в промышленности и медицине.

3. В провинции Альберта ( Канада ) находится 50% всех мировых запасов природного битума. Битум используется при изготовлении асфальта.

4. Относительно недавно британская компания Lafarge Tarmac заявила о своем фантастическом изобретении — образец асфальта, который полностью впитывает влагу. В ближайшем будущем нас ждут дороги, на которых больше никогда не будет луж. Принцип работы «дороги будущего» довольно прост — благодаря крупной «сетке» расположенной на поверхности, вода просачивается сквозь асфальт и оседает в его нижних слоях. Также покрытие снабжено дренажной системой, которая равномерно распределяет влагу, после чего она попадает в канализацию.

5. «Капитал62-Строитель жилья» использует асфальт для благоустройства придомовых территорий своих жилых комплексов. На работы по асфальтированию парковки, тротуаров и дорожек по Дому на Гоголя ушло 13 344 м2. Такое же количество квадратных метров занимает самая маленькая страна в мире — это Мальтийский орден.