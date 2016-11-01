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12:19, 1 ноября 2016 1 397

Цикл познавательных статей о стройматериалах. Пять интересных фактов о лифте 1

Цикл познавательных статей о стройматериалах. Пять интересных фактов о лифте

Пять интересных фактов о лифте. «Капитал62» продолжил цикл познавательных статей о стройматериалах. Сегодня пять интересных фактов о лифте.

Лифт — это простое и привычное всем нам изобретение. Однако даже в таком привычном и простом изобретении есть место необычного и удивительного. Лифты давно и прочно вошли в нашу жизнь. Что интересного можно о них рассказать?

Мы подобрали самые интересные факты и с удовольствием поделимся ими с вами.

Факт первый. Впервые о лифте писал римский архитектор Витрувий, ссылавшийся, в свою очередь, на Архимеда, который построил подъёмный аппарат, вероятно, еще в 236 году до н. э.

Факт второй. В 1852 году инженер Элайши Грейвс Отис предложил не крепить трос прямо к кабине, а использовать упругую стальную пластину-рессору. Вдоль стен шахты устанавливались зубчатые рельсы. Вес даже пустой платформы заставлял пружину выгибаться и она свободно проходила между рельсами. Отис назвал свое изобретение безопасным лифтом и вместе с сыновьями открыл небольшую компанию по производству подъемников (сейчас Otis Elevator Company является мировым лидером в производстве лифтового оборудования). В 1857 году первый пассажирский лифт Otis Elevator был установлен в пятиэтажном универмаге на Бродвее.

Факт третий. В настоящее время самый быстрый лифт находиться в 101-этажном здании на Тайване. С первого на 89-й этаж он поднимается за 37 секунд, развивая невероятную скорость 1010 метров в секунду.

Факт четвертый. По данным ученых — место, которое пассажир занимает в лифте, непосредственно связано с его положением в обществе. По словам специалистов, входящие в лифт офисные сотрудники, прежде всего, оценивают статус других пассажиров. В зависимости от увиденного, они выбирают полагающееся им место. Солидные пожилые мужчины обычно становятся позади всех. Более молодые мужчины предпочитают становиться в среднем ряду, тогда как женщины, независимо от возраста, занимают свободное место около двери.

Факт пятый от «Капитал62 — Строитель жилья» Как наследство великого ученого и изобретателя Элайши Грейвс Отис мы также используем его изобретения в своих жилых комплексах, например, в нашем доме «Лето».


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