Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

Северодвинск, Ростов-на-Дону, Комсомольск-на-Амуре. Название этих городов четко указывают на расположение населенных пунктов вдоль берегов больших и могучих рек.

Рязань едва ли можно назвать городом на Оке. Одна из крупнейших рек Европейской России хоть и имеет судоходное сообщение с городом через свой приток Трубеж, но протекает в двух километрах от областной столицы.

По территории самой Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.

Почти потерянный Дунай

Один из таких исчезающих водоемов — протекающий в Лесопарке — Дунайчик. На старых картах Рязани эта крохотная речушка также обозначалась как Дунай и Дунаец. Созвучие с названием знаменитой южноевропейской реки не случайно. Дунайчиками на Руси назывались маленькие притоки речек во многих больших селах. Кроме того, на территории России, от Ярославля до Архангельска, до сих пор текут сразу несколько Дунаев. Само название реки вероятно имеет славянские корни, и, по мнению некоторых этнографов, может означать, что среди основателей Переяславля-Рязанского были выходцы из южнорусских земель.

Правда рязанский Дунайчик похож на своего старшего брата лишь названием. Река, берущая начало в заливных лугах на севере Рязани, протекающая через Лесопарк и впадающая в Трубеж, давно напоминает небольшой ручеек с грязной водой. Дунайчик с каждым годом все больше зарастает деревьями и кустарниками.

Специалисты, изучающие историю Рязани, считают, что до начала строительства в 1968 году высоководного моста через реку Оку исток Дунайчика находился на юго-западной окраине. Рязани. Однако построенная дорога к мосту перерезала реку на две части. Южная часть реки получила название ручей Быстрец и стала использоваться для орошения полей. Северная же часть, лишившись значительной части объема воды, сильно обмелела и заболотилась. Процесс заболочивания усилился после постройки вдоль реки северного обвода окружной дороги.

Недавно закончившаяся реконструкция Лесопарка ничего не изменила в судьбе Дунайчика.

«Русло реки еще не поздно почистить, берега благоустроить и сам Дунайчик при реализации этой идеи станет важной частью нового привлекательного облика Лесопарка. Причем благоустройство — это не только просторные лавочки, входная группа и ухоженные газоны, но и уютные дорожки, расходящиеся от центральной аллеи, и вычищенная от мусора лесопоолоса, — считает краевед Игорь Канаев. — Я прекрасно понимаю, что преображение Лесопарка — дело не одного года, ведь это огромный массив площадью 100 гектаров. Для реализации этих планов нужны объединенные усилия властей, экологов, архитекторов».

Дело — Трубеж?

Еще одной изрядно запущенной рязанской реке повезло больше, чем Дунайчику. Трубеж, что образуется в цепочке озер у села Перекаль близ Недостоева и Семчина, даже судоходен на протяжении двух километров до своего впадения в Оку.

Еще в начале XX века лодки из окских деревень в весенний разлив доплывали до места, где сегодня находится центральный рынок. Тогда Трубеж был крупной полностью судоходной протокой Оки длиной около десяти километров.

Само название, скорее всего, имеет южнорусское происхождение. Трубеж — левый приток Днепра. Некоторые исследователи полагают, что топоним произошел от диалектного «труба» — проток.

Любопытно, что «Трубеж» присутствует на картах тех городов древней Руси, названия которых начинаются со слова «Переяславль». Река с таким именем есть в украинском Переяславле-Хмельницком, в подмосковном Переяславле-Залесском и, конечно, в Переяславле-Рязанском, как именовалась Рязань до 1778 года.

Но сейчас рязанский Трубеж, оставшись рукавом Оки, обмелел настолько, что круизные теплоходы забирают пассажиров не на пристани у Кремля, а в Лесопарке, недалеко от проезда Речников. У моста, что ведет к поселку Остров, судоходная река превращается в тоненький ручеек, напоминающий большую лужу.

Понятно, что власти прекрасно осведомлены о неприглядном состоянии реки, соединяющей Рязань с Окой. Еще в марте 2010 года региональное минприроды представило проект «Развитие туристско-рекреационной зоны в районе реки Трубеж в историческом центре Рязани». Согласно ему, Рязань хотят включить в систему речного круизного туризма. Для этого запланировали расчистку дна, расширение русла реки Трубеж до проектных габаритов судового хода и разворота судов, строительство туристического причала в районе Рязанского кремля, реконструкцию существующей пристани, создание туристической и рекреационной зоны с современной инженерной инфраструктурой, расположенной в районе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, с возведением объектов туристического сервиса.

Но этот проект до сих пор остался на бумаге, и его выполнение скорее всего будет зависеть от давления неравнодушной общественности и политической воли команды Николая Любимова.

Понятно, что список заброшенных или теряющих свое значение рязанских рек не ограничивается Дунайчиком и Трубежом. Протекавшая по историческому центру города Лыбедь, что вытекает из Рюмина пруда и впадает в Трубеж, с начала 70-х загнана в трубу и открывается взору лишь на небольшом участке у Кремлевского вала. Недавняя реконструкция Лыбедского бульвара никак не изменила состояние водоема, на котором еще в XIX веке было шесть запруд с мельницами.

Уже нет на карте города речки Песоченки, давшей название одному из крупных районов города. Иногда исчезновение водоемов — прямое, и наверное неизбежное, следствие массовой застройки той или иной части города. Но облагородить русло маленькой реки в местах, где никакого строительства не предвидится, — пусть небольшой, но важный шаг к повышению эстетической и туристической привлекательности полумиллионного города.