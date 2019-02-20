Без оценок, но с реальными знаниями. В загородной «Школе 360» прошел день открытых дверей

В воскресенье, 17 февраля, в загородной «Школе 360» в Полянах прошел день открытых дверей для родителей и детей. Экскурсию для гостей провели сами школьники, которые познакомили собравшихся с уютными учебными классами, актовым и хореографическим залами и фотостудией.

После осмотра помещений детям предоставили возможность самим опробовать кружки и секции, которые работают в школе. Юные гости занимались наукой в лаборатории, танцами, рисованием, лепкой и решали головоломки.

В это же время психолог «Школы 360» Марина Змичеревская провела для родителей практикум «Как подготовить ребенка к школе». Она рассказала, что детям важно посетить будущую школу, где они смогут познакомится с учителями и сверстниками. «Неизвестность всегда пугает. Если ребенок будет знать куда идет, то ему будет намного легче», — отметила психолог.

Марина Змичеревская подчеркнула, что школам приходится конкурировать с интернетом, чтобы заинтересовать ребенка, поэтому учителям и родителям следует находиться в постоянном диалоге. Родители должны подчеркивать взросление детей перед походом в школу, придавать этому важное значение, а на протяжении всего обучения поддерживать его.

После семинара директор Александр Ширяев познакомил родителей с проектом школы и поделился успехами, которых добилось заведение за неполный год работы, а также ответил на вопросы.

Как рассказал Александр Алексеевич, уже в июле на территории намерены завершить отделочные работы в корпусе начальной школы со столовой на 250 мест и актовым залом. Здание оборудуют индивидуальной пропускной системой, которая позволит детям чувствовать себя в безопасности. По проекту, рядом появится корпус старшей школы, а также спортзал с бассейном, место для летнего лагеря и парк со стадионом.

«Наш подход основан на классической педагогике, мы не создаем суперновой педагогики, берем в основу отработанные успешные методы Сухомлинского, Корчака, Ушинского, добавляем свои старания и любовь. Учителя, используя методы Выгодского, подбирают задания чуть сложнее, чем дети могут выполнить, чтобы развивать ребенка, каждому индивидуально. Еще мы не заставляем учиться, а заинтересовываем детей, а потом поддерживаем этот интерес в течение всего обучения», — отметил Ширяев.

Школа полного дня дает возможность ребенку полноценно развиваться. После горячего обеда дети гуляют и выполняют самостоятельную подготовку, а уже потом отправляются на кружки и индивидуальные занятия. Здесь дети могут развиваться в разных направлениях: спорт, робототехника, танцы, фотография, театр и иностранные языки.

Особое внимание уделяется английскому языку. Уже к пятому классу детей научат общаться на нем, чтобы выпускники были готовы учиться за рубежом.

Кроме того, в школе нет постоянных оценок. Раз в семестр родителям отправляют развернутое письмо, где подробно говорится об успехах и проблемах ребенка. Дети получат аттестаты лишь в 4, 9 и 11 классах.

«Самое наше большое достижение, что для наших учеников каникулы — наказание», — признался Александр Ширяев. В этом его поддержали и родители.

«Нам здесь очень нравится, ребенку тоже. Он ходит в школу с удовольствием. Даже не хочет, чтобы были каникулы, хочет приходить постоянно. Здесь он находится полный день. Кружки выбирают сами, что дает детям свободу выбора и возможность принятие решения. Здесь не заставляют учиться, детям прививают желание и любовь к обучению, поэтому у них есть интерес и они стремятся получать новые знания», — рассказал Олег Дуванов. Его сын Игорь добавил: «Еще тут учителя добрые».

К выбору учителей в «Школе 360» подходят очень трепетно. Педагоги в течение всего обучения посещают курсы и мастер-классы для повышения своего уровня.

«Наша важная миссия — давать детям реальные знания, которые они потом смогут применить на практике в своей дальнейшей жизни», — заключил Александр Ширяев.