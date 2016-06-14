Золотой ключик

Главный герой сказки — деревянный мальчик Буратино. Озорной, веселый, любопытный, он постоянно попадает в невероятные переделки, но никогда не унывает. Ему придется испытать «ужасные опасности и страшные приключения», чтобы вместе со своими друзьями — Пьеро, Мальвиной и пуделем Артемоном — победить коварного Карабаса Барабаса и раскрыть тайну золотого ключика.