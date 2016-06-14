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Золотой ключик
14 июня в 12:00
Театр

Золотой ключик

Рязанский ТЮЗ

Главный герой сказки — деревянный мальчик Буратино. Озорной, веселый, любопытный, он постоянно попадает в невероятные переделки, но никогда не унывает. Ему придется испытать «ужасные опасности и страшные приключения», чтобы вместе со своими друзьями — Пьеро, Мальвиной и пуделем Артемоном — победить коварного Карабаса Барабаса и раскрыть тайну золотого ключика.

Режиссёр
Марина Есенина
Актёры
Николай Ребров, Николай Шишкин, Екатерина Волкова, Артём Мовчан, Анна Комарова, Владимир Баранов, Владимир Коняхин, Роман Данилин, Илья Комаров, Дмитрий Мазепа, Константин Ретинский, Артём Абросимов, Артём Трофимов, Марина Заланская, Инесса Чернявская, Константин Зенков, Алексей Ушаков, Валентина Федотенко, Владимир Приз, Григорий Саркисов, Маргарита Чеглакова, Виктория Листкова
Возраст
6+