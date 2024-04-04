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Золото Умальты

«Люксор» (Есенина)

11:00
11:20
11:50
13:10
13:15
15:20
15:30
15:40
15:50
21:40
21:50

«Киномакс»

11:10
14:40
18:20
20:20
23:35

«Формула Кино»

10:40
12:40
18:10
20:35

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:40
14:00
16:20
18:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:25
20:50

Грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. Петербургский золотопромышленник обвиняет племя кочевых тунгусов, набирает отряд головорезов, чтобы вернуть украденное и отомстить, но виды на золото есть не только у него.

Режиссёр
Андрей Богатырев
Актёры
Александр Самойленко, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Павел Деревянко, Евгений Антропов, Вольфганг Черни, Иван Купреенко, Дмитрий Хасис, Андрей Богатырев, Михаил Горевой, Илья Соловьев, Денис Кузнецов, Даулет Абдыгапаров, Наталия Валькович, Артем Колязин, Сейдулла Молдаханов, Павел Юлку, Константин Симонов, Дмитрий Быковский-Ромашов
Премьера
2024-04-04 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Вестерн, Приключение, Драма

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