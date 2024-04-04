Золото Умальты

Грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. Петербургский золотопромышленник обвиняет племя кочевых тунгусов, набирает отряд головорезов, чтобы вернуть украденное и отомстить, но виды на золото есть не только у него.